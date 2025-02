Fue uno de los trayectos más estresantes. El tramo de San Juan hacia Guaynabo se le hizo eterno, máxime porque la duda e incertidumbre la abrumó de tal manera, que la obligó a detenerse tres veces durante el camino.

“Estaba a punto de arrepentirme de que si lo hago o si no lo hago”, recordó la empresaria Madeline Estévez Henry.

Y es que la sanjuanera, dueña de Mami’s Bake House, hacía un último intento para asegurar un contrato con el gobierno federal para vender su repostería. Tras dos años sin éxito, decidió que iría directamente al centro de detención federal, en Guaynabo, para hacer su oferta y conseguir a su primer cliente.

Proveyó su información de contacto y se marchó con pocas esperanzas. Sin embargo, la persona encargada se comunicó con ella al día siguiente y, efectivamente, le hizo su primera orden de compra.

Gracias a esta determinación, alimentada por el adiestramiento que recibió de la Oficina de Distrito de Puerto Rico & USVI de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA, en inglés), ha vendido sus postres al gobierno federal por los pasados cinco años.

Madeline Estévez Henry le vende postres navideños al gobierno federal, como flanes, tembleques, arroz con dulce y Cheesecake, al igual que pasteles. ( Suministrada )

Desde el 2020, Estévez Henry solo ha cosechado éxitos, ampliando su lista de clientes a quienes ofrece postres típicos navideños, como flanes, tembleques, arroz con dulce y cheesecake, al igual que pasteles.

“Nosotros enseñamos la oportunidad, le damos las herramientas, pero las empresarias tienen que vender, tienen que tocar puertas”, reiteró el especialista en desarrollo económico de SBA, Jorge Betancourt.

Con el fin de orientar a más empresarias, la SBA ofrecerá, a partir de mañana, un seminario gratuito para orientarlas de cómo deberán venderle al gobierno federal, el mayor comprador del mundo con un gasto estimado en el 2024 que superó los $9.7 billones.

“Ella (Estévez Henry) dio el paso y buscó, tocó puertas y logró una venta y eso es lo que nosotros queremos, que las mujeres sigan tocando puertas y sigan mercadeando sus productos y servicios”, agregó Betancourt.

La SBA ha colaborado con el Centro Empresarial para la Mujer de Ana G. Méndez en Gurabo, Metro Women’s Business Center y el Centro Empresarial para la Mujer del Centro para Puerto Rico Sila M. Calderón en Mayagüez por los pasados tres años para ofrecer seminarios de contratación federal a mujeres empresarias.

“Está enfocado en invitar a la mujer a que explore la contratación federal como una oportunidad. Es un mercado billonario de oportunidades. En Puerto Rico el año pasado se le dieron más de $100 millones en contratos a mujeres certificados y eso es lo que queremos, que las mujeres se enteren de ese mercado y que se capaciten para explorar ventas de productos y servicios al gobierno federal”, explicó Betancourt.

Madeline Estévez Henry orientó a otras empresarias a que tengan un propósito, cumplan con sus acuerdos y sean extremadamente responsables, sean pacientes, confíen en sí mismas y en sus productos o servicios y continúen educándose. ( Suministrada )

Este año, las charlas se ofrecerán a partir de mañana, 19 de febrero. Cinco de las sesiones serán virtuales a través de Zoom y se llevarán a cabo entre las 10:00 a. m. a 12:30 p. m.:

19 de febrero- Parte I: Introducción a la contratación federal para pequeños negocios

26 de febrero- Parte II: Recursos en línea para la investigación de mercado

5 de marzo- Parte III: Certificación Hubzone

12 de marzo- Parte IV: Certificaciones SBA8(A), WOSB/EDWOSB (Programa de contrato federal para pequeñas empresas propiedad de mujeres) y SDVOSB/VOSB (Programa de contrato federal para veteranos

19 de marzo- Parte V: Herramientas de Marketing: ¿cómo vender al gobierno federal?

Finalmente, se hará una última sesión, esta vez presencial, en tres lugares distintos para un “on hand training”. Aquellos que tomen los seminarios podrán elegir a cuál asistir, según su pueblo de residencia:

25 de marzo: Mayagüez-Centro Empresarial para la Mujer del Centro para Puerto Rico Sila M. Calderón

26 de marzo: San Juan-Metro Women’s Business Center

27 de marzo: Gurabo-Centro Empresarial para la Mujer Ana G. Méndez

“Son seis talleres bien estructurados para enseñarles a las mujeres, desde la A hasta la Z, a las mujeres empresarias y que explore crecer como empresaria vendiéndole al gobierno federal”, detalló.

Pese a que está dirigido a empresarias, toda persona interesada puede participar, independiente de su género.

“Nuestros programas no discriminan”, afirmó Betancourt.

Para registrarse, puede acceder a https://qrco.de/SeminariosContratoFederal2025 o a través de la página web www.sba.gov/pr .

Cómo nació Mami’s Bake House

Los niños suelen caracterizarse por su sinceridad que, en ocasiones, deja a sus progenitores sonrojando.

Fue en un momento de sinceridad extrema del hijo de Estévez Henry, Alexander, o Alex, que inspiró a la mujer a darle nombre a su empresa.

Cuando Alex tenía 4 años, era un “presentao”, recordó Estévez Henry entre risas. Tras degustar del bizcocho de un cumpleaños al que fueron invitados, le exclamó “a viva voz” a la anfitriona de la fiesta: “¡Este bizcocho es el peor que yo me he comido en mi vida! ¿Tú sabes que mami hace bizcochos? ¡Ella hace uno mejor que este!”

Mami's Baking House le ha vendido sus confecciones al gobierno federal y a clientes privados por cinco años. ( Suministrada )

“Ahí yo pensé ‘bueno, si algún día me da con hacer bizcochos, tener una tienda, (la palabra) mami va en algún sitio en honor a que mi hijo ‘yo quiero bizcocho de el de mami’”, narró Estévez Henry.

Previo a esto, el amor a la repostería nació en Estévez Henry por “nostalgia”, cuando tras dar a luz a su hijo y quedar desempleada por el cierre de la empresa donde laboraba recordaba los buenos momentos que compartía con sus seres queridos mientras comían de los bizcochos confeccionados por su madre. Por eso, tomó un curso de repostería y perfeccionó el postre.

Pasaron los años, sucedió el incidente con Alex y regresó a la empresa privada a trabajar, pero fue despedida.

“Dije ‘y ahora, ¿qué hago? ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? Pues, bizcochos”, recontó.

Para esto, se registró como comerciante y, gracias a la insistencia de un amigo, comenzó a educarse para venderle al gobierno federal.

“Llené los papeles, hice todos los requisitos y el primer año yo pensaba que, al estar registrada, obviamente el contrato iba a llegar. Yo ahí todos los días en la computadora chequeando a ver si había algún contrato para mí y ahí perdí el año”, dijo al señalar que generó “$0” ese primer año.

No obstante, esto no la desanimó.

“Dije ‘tengo que hacer algo yo para poder lograr ese contrato”, se propuso antes de intentar ser subcontratada por una compañía más grande para venderle de esa manera al gobierno federal, travesía que resultó infructuosa.

Su registro ya estaba por vencer y eran las Navidades del 2020. Estévez Henry tenía que buscar a su primer cliente. Determinó que sería la Cárcel Federal, en Guaynabo.

“El miedo que tenía era súper, súper. La inseguridad de que si me iban a dar ese contrato”, admitió.

Su empresa no solo ha rendido frutos monetarios, sino que ha servido como ejemplo para sus hijos, Alex- quien ahora tiene 29 años- y su hija Karla, de 26 años.

“Le he dado ejemplo a mis hijos. Esto les ha servido a ellos a saber que no se tienen que quedar sentados, que lo que uno quiere lleva un proceso, que hay que seguir hacia adelante”, subrayó al mencionar que, para proyectos pequeños donde no contrata a personas adicionales, son sus hijos sus “empleados”.

Madeline Estévez Henry recibió orientación de la SBA. ( Suministrada )

“Le he dado dirección he fortalecido su autoestima diciendo ‘mira, se puede. Nadie dijo que era fácil, pero vamos a llegar”, continuó al indicar que sus logros también se deben al apoyo de su esposo, Adalberto Bejarán, quien es su “brazo derecho, izquierdo, mi pie derecho, mi izquierdo”.

A otras mujeres empresarias deseosas a alcanzar el éxito igual que ella, alentó a que:

Tengan un propósito

Cumplan con sus acuerdos y sean extremadamente responsables

Sean pacientes

Confíen en sí mismas y en sus productos o servicios

Contiúen educándose

Estévez Henry no es la única empresaria que ha sido orientada por SBA y ha logrado grandes hazañas. Betancourt recordó, también, que las historias de éxito son múltiples, como Iam C. Tucker de Integrated Logistical Support, Inc. (ILSI), del estado norteamericano de Luisiana que fue elegida Persona Nacional de Pequeña Empresa del Año 2024.