Radio Universidad activa protocolo ante caso positivo de COVID-19 Por el momento el noticiario “Hoy en la Noticias”, que se transmite en vivo de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., no irá aire, sino hasta nuevo aviso.

Radio Universidad. ( Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD Ante la detección de un caso positivo de COVID-19 en la Cadena Radio Universidad, su directora, la doctora Rosa Delia Meléndez, señala que los empleados que tuvieron contacto con la persona contagiada se encuentran en cuarentena, según el protocolo establecido por la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Salud. En la mañana del lunes 12 de abril, personal de la Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional, (OPASO), del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, estará realizando los trabajos necesarios de limpieza y desinfección en la estación. Por el momento el noticiario “Hoy en la Noticias”, que se transmite en vivo de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., no irá aire, sino hasta nuevo aviso. Asimismo, la programación en general de la estación irá previamente grabada. “Hemos tomado todas las medidas según el protocolo de salud y estamos monitoreando a nuestros compañeros de trabajo para que estén bien de salud y puedan retornar pronto a sus labores”. expresó la doctora Melendez.