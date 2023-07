El calor ha acercado a la rana cubana a los hogares y se les ha asociado desde hace dos meses como uno de los responsables de dañar los aires acondicionados.

Pero, ¿también se ha convertido en la causa de la muerte o enfermedades de los animales domésticos en estas pasadas semanas, como han alegado algunos técnicos de refrigeración?

El veterinario José Arce, quien es el presidente saliente de la American Veterinary Medical Association (AVMA), que acoge a todos estos profesionales de los Estados Unidos, respondió esta pregunta a Primera Hora con un “no”.

“Irritación a la piel es lo más común, tanto a los perritos, como a los humanos. Si la secreción de la rana cubana nos cae en la piel, nos puede irritar. Si, obviamente, nos tocamos los ojos con esa secreción, nos va a irritar los ojos. Lo importante es limpiarse rápido y enjuagarse los ojos con algún tipo de ‘eyewash’ o algo, lo mismo que con nuestras mascotas haríamos”, sostuvo el experto.

PUBLICIDAD

Aseguró que en encuentro entre la rana cubana y un animal pequeño y de pocas libras, como lo son los chihuahuas, no requeriría que una persona lleve a su mascota de emergencia a un veterinario. Sólo se debe seguir la indicación de limpiar la zona afectada.

Se trata de la Osteopilus septentrionalis, también conocida como la rana arbórea cubana. ( Shutterstock )

Es que el experto detalló que, a diferencia de lo que se cree, la rana cubana no es tóxica.

En cambio, detalló que el sapo o la rana más peligrosa para los animales domésticos, sobre todos los pequeños, es el sapo bufo, que también se le llama sapo común europeo. Indicó que su veneno es capaz de matar a los animales pequeños o enfermar a los más grandes. De hecho, expuso que es el causante de la mayoría de las emergencias veterinarias relacionadas a algún acercamiento de un perro con estos tipos de anfibios.

“Del ‘bufo toad’ es el que yo te diría que vemos en muchas emergencias, que es el sapo bufo. Ese sí es uno que nos preocupa con las mascotas. Muchas veces los perros, o van a jugar con ellos o a atacarlos, y el bufo tira estas glándulas que tienen un líquido que puede afectar a los perros, sobre todo si es uno bien chiquitito, un chihuahua, hasta lo puede matar si no buscan cuidado veterinario rápido. Pero, la rana cubana, como tal, no es tóxica. Lo que sí es que tienen un líquido que emanan y tiran y puede causar a una mascota irritación en la piel y, si le cae en los ojos, le puede causar irritación y ponerle los ojos bien colora’os, pero no es tóxica como el ‘bufo toad’ o la rana toro, como le dicen en español, y que está aquí desde los años 30″, detalló el veterinario.

PUBLICIDAD

Si su animal tiene un encuentro con este tipo de sapo bufo, lo recomendable es lavarlo rápidamente con abundante agua y llevarlo a un veterinario para tratamiento.

En cambio, Arce reafirmó que el veterinario puede ser obviado cuando se trate de un encuentro con una de estas ranas cubanas que, según expuso, fueron introducidas a la Isla para el 1950 cuando llegaban barcos militares desde Cuba a través de la base Ramey de Aguadilla.

José Arce, presidente saliente de la American Veterinary Medical Association (AVMA). ( Suministrada )

Daña los aires

Aunque no puede causar daño a los animales domésticos, la rana cubana sí se ha convertido en responsable de afectar sistemas de acondicionadores de aire en los últimos meses, según confirmó el presidente del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, Jeremías Santana.

Indicó que las ranas están buscando acercarse a la tubería que lleva el aire frío desde el motor hasta la unidad dentro del hogar. El problema es que, en su búsqueda del frío, tocan, orinan o lanzan secreciones al “board” del aire acondicionado, donde se encuentran todos los circuitos, dañando la unidad, dijo.

La reparación del aire acondicionado, entonces, le podría salir a un consumidor entre $300 a $350, si no tiene garantía, y entre $80 a $150 con garantía, informó Santana.

El experto indicó que en las últimas semanas ha visto casos de aires dañados a causa de la rana cubana en Ponce, Guayama y Gurabo, así como comentarios de otros técnicos sobre el particular. Dijo que la situación comenzó a registrarse en medio del calor que ha azotado a la Isla en este verano.

PUBLICIDAD

“Se ha visto mucho en los últimos dos meses. De ahí en fuera, no había visto”, precisó.

Santana aprovechó para estipular que la rana cubana u otro animal que también daña los aires, como lagartijos y hasta culebras, logran acceso al “board” del aire acondicionado y lo daña cuando la unidad no fue instalada correctamente. Por ello, llamó a los consumidores a corroborar que la instalación la haga un técnico colegiado.

¿Qué tiene que hacer? “Verificar que contrate un técnico licenciado y colegiado, que le entrega una certificación de labor para garantizar su trabajo. Hay que evitar chiveros. Mucha gente se anuncia por redes y demás, no cogieron revalida y siguen dando servicio. A veces, pues, montaron aire por $599, cuando lo normal son $800, $900, no ponen anclaje, ‘cubrefaltas’, deja todo esto expuesto y ahí se le daña el aire”, denunció.

También les recordó a los dueños de aire acondicionado que cada seis meses deben contactar a un técnico y darle mantenimiento a su unidad. Dijo que, durante estas inspecciones, el técnico puede detectar si algún “cubrefaltas” se salió de lugar o hay algún hoyo por donde los animales puedan acceder y dañar su unidad.