Entre la alta demanda de combustible que se registra cada verano y la guerra que se ha desatado entre Irán e Israel, los precios de la gasolina registran un rápido aumento que ya se siente en el bolsillo del consumidor.

Desde el pasado jueves hasta este martes, al menos, el precio de la gasolina regular ha registrado unos cuatro centavos de aumento, informó el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ramón “Monchito” Ortiz Erazo.

Los precios están tan volátiles, ante la usual demanda de verano y la guerra, que el gasolinero afirmó que “se junta el hambre con las ganas de comer y se dificulta más el mercado”.

Sin embargo, no supo detallar si el precio de la gasolina regular llegará al dólar, ni mucho menos cuánto se podría estabilizar el mercado.

Por ello, llamó a los ciudadanos a poner en vigor el plan de economía de gasolina. Esto representa que los consumidores “se organicen”.

“Más que preocuparse, debe ocuparse. Cuando pasan estas cosas, pues, normalmente, es recomendable que la persona siempre mantenga, verdad, sus tanques bastantes llenos para que, como va a estar aumentando, no tenga que estar sufriendo los aumentos paulatinos. Recomiendo también que las personas organicen los viajes con la familia. Si vamos a salir, vamos aprovechar ahora y vamos al supermercado, vamos a la farmacia, vamos a la cita. No es que diga: ‘Vamos al supermercado. No, se me olvidó algo y ahora vuelvo a la farmacia’”, manifestó el presidente de los gasolineros.

Comentó, además, que la situación en la Isla todavía no se ha tornado peor, ya que el flujo vehicular ha disminuido debido a que no se está en periodo de clases.

“Si esto llega a pasar en agosto, pues, la situación iba a ser aún peor, ¿entiendes?”, subrayó.

Según informó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en la mañana de este martes, el precio de la gasolina regular ronda entre los 76.7 centavos a 81.7 centavos. La gasolina premium está entre 84.7 centavos a 96.7 centavos, mientras el diésel está entre 79.7 centavos a 86.7 centavos.

Ortiz Erazo comentó que, en su cooperativa de gasolina en Bayamón, hoy el precio de la regular estaba en 77 centavos.

Comentó que entre más venta de gasolina tenga un detallista, más rápido aumentará el precio en bomba por estación. Reveló que estos aumentos continuos se ven más en las gasolineras de la zona metropolitana.

Estos continuos incrementos en el precio de la gasolina se auguran, ya que en los pasados días los mercados han sido consistentes en un precio más caro del barril de petróleo. Este martes, al abrir el mercado en Estados Unidos y tras registrar una nueva alza de +1,87%, el precio estaba en $71.25 el barril.

“Así que sigue el alza. Por lo que estamos viendo el ataque de Israel e Irán mutuo, es fuerza todos los días… Israel atacó una refinería. Así que, si sigue eso y no se sientan a dialogar, pues, vamos a tener problemas. No cabe la menor duda”, sostuvo.

La mayor preocupación que tienen los gasolineros es que Irán ha propuesto cerrar el tránsito del estrecho de Ormuz, por donde se transporta el 20% del combustible usado en el mundo.

Ortiz Erazo señaló que un cambio de ruta haría el combustible aún más costoso todavía.

Una medida que podría detener el alza en el precio de la gasolina es la apertura de las reservas de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Donald Trump todavía no ha emitido ninguna información sobre el particular.