Una mujer de 60 años resultó herida luego que un rayo impactara el techo de su residencia, en el sector El Tosquero, del barrio Santana en Arecibo, según informó Las Noticias.

Shayna Báez, vecina de la mujer afectada narró al canal once que se hallaba en la planta baja de la vivienda de dos niveles donde reside, cuando el rayo impactó el techo de la planta alta. “Pues yo me encontraba en el cuarto con los nenes, cuando de momento vi un resplandor bien fuerte y una vibración en los espejos y salí afuera porque la nena me informó que huele a quemado. Salí a ver porque nos quedamos sin energía eléctrica, a ver si eran los cables o algo y me encuentro con la vecina llena de sangre ya que los pedazos de techo le cayeron encima”, explicó.

Añadió que tuvo que brindarle asistencia a su vecina para comunicarse con las autoridades porque esta le comentó que tras el impacto del rayo, su teléfono celular explotó. Tras el impacto de la descarga eléctrica, que ocurrió pasadas las 2:20 de la tarde, el sector se quedó sin luz. En un mensaje de texto, la mujer confirmó a Primera Hora que en horas de la noche de hoy, una brigada de LUMA Energy se hallaba en el lugar verificando los daños que ocasionó la descarga del rayo en el sistema eléctrico.

Mientras, su vecina fue trasladada por una de sus hijas a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Fotos circuladas en las redes sociales y que Báez suministró a Primera Hora mostraban el hueco que el impacto del rayo ocasionó en el techo de la vivienda, así como fragmentos del mismo que se desprendieron y cayeron sobre los muebles y el piso de la vivienda, algunos de los cuales relató, impactaron a su vecina.

Hasta el momento, dijo, la condición de su vecina es estable, aunque aún no había sido dada de alta. La mujer añadió que hasta donde sabe, ningún otro vecino del sector resultó afectado por la descarga, aunque unas cinco horas después de haber ocurrido el incidente, continúan sin servicio eléctrico.