Tras casi una década cerrado, el municipio de Coamo anunció la reapertura mañana sábado, del parque acuático Aquaventura.

El parque operará los siete días de la semana, de 9 am a 6pm, durante la temporada de verano, hasta el 31 de julio. El costo de entrada será de $8 para niños, y $10 para adultos. En comunicado de prensa se detalló que el parque fue remodelado en su totalidad y que cuenta con nuevas áreas recreativas y modernas atracciones.

Aquaventura abrió sus puertas en el 2015, a un costo de $1.9 millones. Tras el impacto del huracán María, la instalación figuró entre las facilidades municipales más afectadas, requiriendo trabajos mayores de reconstrucción y mejoras.

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La administración municipal logró desarrollar una nueva etapa de reconstrucción de daños y mejoras a las instalaciones con una inversión adicional de $1.7 millones mediante fondos de FEMA. Como parte del proyecto se instaló un nuevo sistema de bombeo, una nueva piscina recreacional, se mejoraron las áreas recreativas y se incorporaron nuevas estructuras recreativas, transformando el parque en una facilidad moderna, segura y atractiva para residentes y visitantes.

“Aquaventura representa mucho más que un parque. Tenemos un espacio de recreación familiar moderno, seguro y completamente renovado luego de años de arduo trabajo tras los daños ocasionados por el huracán María. Este proyecto incide directamente con la calidad de vida de nuestros ciudadanos y con el desarrollo recreativo y turístico de nuestra ciudad”, expresó en declaraciones escritas el alcalde, Juan Carlos García Padilla.

García Padilla añadió que las facilidades tienen seis gazebos disponibles para alquiler, estacionamiento y un concesionario de alimentos que fue adjudicado mediante requerimiento de propuesta a un empresario coameño. Los espacios de helados, piraguas y frappés son operados por empresarias coameñas, promoviendo así oportunidades económicas para comerciantes locales. Los ingresos generados mediante entradas, renta de concesionarios y alquiler de facilidades serán destinados al mantenimiento y operación continua del parque.

“Logramos desarrollar un proyecto mejorado mucho más completo y actualizado, incorporando nueva tecnología en el sistema de bombeo y ampliando las alternativas recreativas. Hoy Coamo tiene nuevamente una facilidad recreativa de primer orden gracias al aprovechamiento efectivo de los fondos federales de FEMA”, añadió García Padilla.

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AQUAVENTURA forma parte del conglomerado de empresas municipales y facilidades recreativas que continúan en funcionamiento y desarrollo en Coamo y es parte de la estrategia de fortalecimiento económico, turístico y recreativo impulsada por la administración municipal.

Luego del 31 de julio 2026 podrían producirse cambios en los horarios de operación debido al inicio de la temporada baja, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse pendiente a los medios de comunicación y especialmente a las redes sociales oficiales del Municipio de Coamo para información actualizada sobre horarios y operaciones del parque.

Las personas interesadas en realizar reservaciones para actividades privadas, cumpleaños u otros eventos en las facilidades de AQUAVENTURA pueden comunicarse al 787-803-7060 con la Oficina de Empresas Municipales del Municipio de Coamo.