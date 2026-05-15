Para conocer el sentir del pueblo ante la nueva propuesta del cobro de entrada para varias áreas recreativas del Bosque Nacional El Yunque, el Servicio Forestal de los Estados Unidos realizará dos vistas públicas.

Según informó la Oficial de Asuntos Públicos de El Yunque, Brenda Peña, la primera de las vistas será el 4 de junio en el Centro de Visitantes del bosque a las 6:30 p.m.

La segunda vista será en el Colegio de Abogados el 10 de junio a las 6:30 p.m.

Estas vistas no se realizarán para que las personas digan que se oponen o apoyan las nuevas tarifas. Peña precisó que “lo que buscamos es que las personas propongan alternativas. Si te opones al cobro, ¿qué tú propones?”

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La propuesta de cobro en El Yunque se hace ante la gran acogida que tiene la reserva natural de visitantes.

“Hemos visto un aumento drástico en el número de visitantes y ya no podemos gestionar de forma sostenible el área recreativa PR-191 sin considerar tarifas, similares a las de El Morro, los balnearios y el Parque Luis Muñoz Marín. Mantener el flujo de visitantes es costoso, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones recreativas y los senderos, que reciben un millón de visitantes anualmente en nuestra área recreativa especial de 360 ​​acres”, dijo Keenan Adams, supervisor forestal del Bosque Nacional El Yunque, en declaraciones escritas.

En la actualidad, para entrar a El Portal de El Yunque Rainforest Center se cobran $8 por persona. La propuesta reduciría esa entrada a $4. Pero, añadiría otras alternativas de pagos para visitantes frecuentes como la cuota anual por persona de $20 o el pase familiar para cuatro personas a $30.

Si una persona paga por entrar a El Portal, podría también pasar al área recreativa de La Mina sin que se le vaya a cobrar nuevamente. Si no realizó ese pago, entonces, tendría que pagar los $4. También puede pagar los pases anuales, que tienen igual costo que los mencionados.

Cabe destacar que en la actualidad esta zona de La Mina es libre de costo.

La funcionaria reveló que ya han recibido algunos comentarios para que se exonere a los boricuas del cobro. Sin embargo, indicó que la política de la agencia federal, adscrita al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es que “no se puede discriminar contra ciudadanos estadounidenses”.

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Resulta que la mayoría de los visitantes que llegan a El Yunque son residentes de Estados Unidos y tienen la misma ciudadanía que los puertorriqueños.

Comentó que para que se excluya, por ejemplo, a los residentes de Puerto Rico del cobro para entrar a El Yunque se tendría que aprobar una legislación en el Congreso de Estados Unidos y debe ser firmada por el Presidente.

“Si eso es un comentario frecuente, podemos trabajar o colaborar desde nuestro equipo de asuntos legislativos para que se pueda trabajar una medida (a tales fines). En este punto del proceso, no es algo que podemos hacer”, explicó, al invitar al pueblo a participar de las vistas públicas.

Si no puede asistir a las vistas públicas e interesa emitir sus comentarios, puede hacerlo a través de correo postal hasta el 4 de agosto. Debe enviar la carta a El Yunque National Forest, Atención: Coordinador de la Propuesta de Cuotas, HC-01 Box 13490, Río Grande, PR 00745-9625.

También puede emitir comentarios a través del correo electrónico sm.fs.r8elyunsocom@usda.gov.

Las propuestas serán evaluados por un comité asesor ciudadano.