El Servicio Forestal de los Estados Unidos propone una tarifa de $4 por persona, $20 por una tarifa anual individual y $30 de un pase familiar anual para poder acceder al Bosque Nacional El Yunque, reveló este sábado el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

La denuncia de este cobro la hizo al revelar que envió una carta, con la firma de otros 23 congresistas, en oposición a la propuesta.

En la misiva, se solicitó información detallada sobre dicha propuesta de imponer tarifas de acceso al Bosque Nacional El Yunque y se cuestionó su impacto en las comunidades de Puerto Rico.

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“El Yunque forma parte esencial del patrimonio natural, cultural y comunitario de Puerto Rico. Cuando hablamos de El Yunque, no estamos hablando de un parque cualquiera. Estamos hablando de un espacio que generaciones de puertorriqueños han sentido como suyo”, expresó el comisionado en comunicado de prensa.

En la carta al Servicio Forestal, Hernández y los congresistas advierten que cualquier medida que limite el acceso debe evaluarse con detenimiento, particularmente por su efecto en las comunidades que históricamente han tenido una relación directa con el bosque.

Además, cuestionan si se han considerado adecuadamente las condiciones socioeconómicas de Puerto Rico, el acceso para las familias y si existen alternativas para atender las necesidades del bosque sin imponer cargos a los visitantes. La carta también solicita claridad sobre el proceso de toma de decisiones y el alcance de la consulta pública, incluyendo cómo se integrará la retroalimentación de la ciudadanía.

Asimismo, el comisionado expresó preocupación por cómo la medida podría afectar el acceso de las familias y la relación histórica de las comunidades con este recurso natural.