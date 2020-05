En lo que fue el primer día de reapertura gradual de la economía, con un sinnúmero de negocios ofreciendo nuevamente sus servicios luego de semanas de cierre por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, tanto los negocios como sus clientes parecían estar cumpliendo con las recomendaciones de seguridad para evitar la propagación del peligroso virus.

Bajo la más reciente orden ejecutiva, un grupo de empresas de servicios podrán operar con ciertas restricciones, y luego de someter al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos una autocertificación y un plan que avalan que cumplen con las medidas de seguridad necesarias para poder operar y atender público.

Según constató este medio en un recorrido por Bayamón, aquellos negocios abiertos lucían estar cumpliendo con las medidas de seguridad. De igual forma, los clientes, cumplían con las medidas sanitarias recomendadas de uso de mascarillas, guantes, y distancia prudente entre las personas. Apenas había alguna que otra persona en la calle sin la protección de mascarillas.

Había filas cortas o personas esperando en vehículos en las afueras de algunos negocios, tan variados como de productos para piscina, casas de préstamos, centros de mecánica automotriz, gomeras, centros de inspección de vehículos, ferreterías, tienda de equipo militar, entre otros. En más de un sitio, se podían ver letreros advirtiendo que no se atendería a nadie que llegara sin mascarilla. En otros se sugería hacer pedidos o establecer cita previa por teléfono o correo electrónico.

“Aquí llegan los clientes y los atendemos. Pero no tenemos acumulación de gente. Y tienen que venir con mascarilla y el cliente se queda en su vehículo y le hacemos el servicio. Y si llegan más de uno, lo dejamos esperando a distancia”, explicó Lorenzo Ramírez, debidamente protegido con mascarilla y guantes sobre el procedimiento en L.R. Gomera.

Agregó que solo están dando servicio para reponer las gomas de vehículos, y aseguró que su jefe se había ocupado de hacer los trámites de autocertificación.

“Están llegando clientes, mayormente vienen ya con sus medidas de precaución. No ha llegado nadie sin protección, así con arrogancia. Y de no usar el protocolo (de seguridad), lamentablemente no le damos el servicio”, aseguró Ramírez.

Mientras, en otro taller de servicios a automóviles, Caribbean Radiators, Osvaldo Cardona explicó que habían sometido su autocertificación, y detalló que como parte de las medidas de seguridad solo mantienen tres o cuatro empleados laborando a la vez. Agregó que al momento tenían una operación “limitada”, en parte por las muchas personas que permanecen en su casa.

“Tuvimos una reunión y establecimos los protocolos de seguridad. Todos tienen que tener mascarilla y guantes, y tenemos ahí el ‘hand sanitizer’. Y todos los días limpiamos, y se tiene que firmar por el empleado certificando que limpiaron. Además hay que limpiar la computadora y los equipos. Y estamos trabajando solo hasta las 2:00 p.m.”, explicó Cardona, sobre los ajustes en el negocio, a una distancia segura y también protegido por mascarilla y guantes.

“Básicamente es por cita, pero el cliente se tiene que quedar en el carro, o si entra se queda en un área separada en la oficina. Y también damos servicios a compañías, pero todo con distanciamiento social”, afirmó. “Me apena porque a veces el cliente te quiere saludar y dar la mano. Pero no se puede”.

Entretanto, en la Ferretería Berríos, los clientes eran atendidos afuera, luego de haber hecho su compra por teléfono o internet. La fila de una docena de personas, con la debida separación, era solo para pagar y recoger la mercancía.

“El cliente llama a la tienda, hace la cita previa, y viene y recibe la mercancía y paga con tarjeta. Pueden hacer la orden por email y luego solo llega, paga y recoge la mercancía”, explicó el gerente Luis Solis sobre el procedimiento que han implantado. “Es obligado traer mascarilla, y si puede también guantes”.

Agregó que, en cumplimiento con las exigencias de la orden ejecutiva, “ya hicimos la autocertificación y estamos con todo legal”.

Mientras, en la Estación 042, en Levittown, una fila de unos seis vehículos aguardaba para pasar el servicio de inspección, con los conductores dentro del vehículo.

“Atendemos solo uno a la vez. Y tiene que traer mascara, y si puede también guantes. Y aquí tenemos guantes y hand sanitizer para los empleados. Somo solo tres (empleados) y todos tienen que seguir las medidas de seguridad, usar máscaras, guantes”, afirmó Paul Nieves.

Agregó que, por el momento, no tienen el servicio de marbetes. Dijo que el dueño del negocio se había encargado de someter la autocertificación.

“Tengo que decir que no ha venido nadie con problemas, todos con sus mascarillas, todo en orden”, comentó Nieves. “Y no permitimos que la gente se reúna a conversar, que era algo que pasaba antes. Ahora no permitimos eso. Ahora es todo el mundo en su carro”.

Por otro lado, desde la oficina de PROSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Puerto Rico), la directora interina del programa de consultoría, Judith Cruz Concepción, aseguró que desde el pasado viernes han estado recibiendo una gran cantidad de autocertificaciones y planes de ajustes de parte de negocios.

“Desde el viernes hemos tenido días de mucho movimiento en términos de recibir (los documentos de autocertificación y planes). Todavía estamos contando, pero hoy (lunes, a las 3:00 p.m.) nada más llevo aproximadamente 600 autocertificaciones”, comentó Cruz.

“Estamos haciendo unos cernimientos, porque algunos (negocios) han enviado solo la autocertificación y les estamos escribiendo para que envíen también el plan. A los patronos que envían las dos cosas, se les da la respuesta de recibido, y ya pueden comenzar a laborar”, explicó la funcionaria.

Agregó que luego esa autocertificación y plan se entrega a los consultores de salud y seguridad para revisarla. No obstante, mientras se hace esa revisión “pueden operar”.

“Estamos confiando en la buena fe de los patronos”, afirmó Cruz, agregando que desde el viernes han estado ofreciendo orientación y que desde el día 15 de abril ya se habían publicado unas guías para los patronos.

“Se han estado ofreciendo charlas, a asociaciones de comerciantes, a otros grupos. Y tenemos más en agenda. Pero estamos confiando en esa buena fe. Pero por eso le pedimos también el plan además de la autocertificación”, agregó la funcionaria

Aseguró que “la gran mayoría de lo que hemos recibido están bastante cónsonos” con lo que se le está pidiendo asegurar a los negocios, y dijo que han recibido desde “programas de puño y letra, que le tomaron una foto con celular y lo enviaron”, hasta “protocolos extensísimos que se ve que contrataron incluso especialistas”.

“Y esperamos que muchos más negocios sometan (sus planes y autocertificación). Ha sido sorprendente la cantidad de pequeños negocios que han respondido y muy bien, con buenos programas”, comentó Cruz. “El sector de finanzas (bancos, cooperativas) ha respondido muy bien. Los servicios de gomeras y mecánica de autos han respondido muy bien. Ya la construcción también está sometiendo sus planes. Incluso hemos recibido los documentos de otros negocios como barberías y salones de belleza que todavía ni saben cuándo podrán abrir, pero ya están sometiendo sus planes. También mucho médico, mucha oficina médica está sometiendo”.

“Para mí es mucho trabajo, pero es bueno, porque se trata de la protección del recurso más importante que son los empleados”, insistió la funcionaria, celebrando no solo la responsabilidad social mostrada por patronos sino también por el público en general porque “lo que queremos es la protección para todo el mundo”.

Cruz exhortó a cualquier patrono que tenga dudas a comunicarse con PROSHA, donde “le ofrecemos orientación y asesoría gratuita”.

“Al patrono que tenga dudas, que nos llame, al 787-705-6678, o que nos escriba a [email protected], y aquí lo asesoramos y lo orientamos. No me gustaría que ningún patrono se tome el chance de abrir sin tener esas medidas de seguridad importantes”, afirmó Cruz.

Agregó que pueden acomodar charlas y orientaciones virtuales para patronos más grandes o para colegios de diferentes gremios, de manera que todos puedan recibir la orientación adecuada.

Por otro lado, Cruz dijo que PROSHA ha atendido unas 700 querellas contra patronos desde que entró en vigor la primera orden ejecutiva imponiendo restricciones. De esas 700, “se han hecho algunas inspecciones y se ha tenido que intervenir con algunos patronos”.

Detalló que la mayor parte de las querellas se referían a prácticas de trabajo, tales como que el patrono no observaba medidas de distanciamiento físico, no tenía barreras, o “al principio, en las primeras semanas, por falta de equipo de protección”. En particular, dijo, hubo muchos reclamos relacionados a que empleados pedían le dieran mascarillas N95, que no estaban recomendadas para público en general sino para personal médico. Acotó que ese tipo de querellas relacionadas a falta de equipo de protección “han mermado mucho”.

Cruz agregó que, pese a las querellas, “por ahora no se ha hecho ningún cierre. Se atiende la querella o se visita el lugar, se hace la inspección física en el lugar de trabajo en casos más severos. Y se le dice al patrono qué tiene que hacer, si está en alguna violación, y cómo corregirlo”.