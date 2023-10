A las 10:00 a.m. de hoy, jueves, se activará el Sistema de Alerta de Emergencias (EAS, en inglés) en las emisoras de radio, televisión, cable y satélite.

Todo será parte de un simulacro de terremoto, llamado el “Gran Shake Out de Puerto Rico 2023″, informó el comisionado de Manejo de Emergencias, Nino Correa, en comunicado de prensa.

Este simulacro, que se realiza en la Isla por los pasados 12 años, busca que la ciudadanía sepa cómo reaccionar en caso de que se registre un terremoto. La posibilidad de que ocurre una emergencia similar es real, pues desde diciembre de 2019 está activa la zona sur.

PUBLICIDAD

La recomendación principal en caso de un terremoto es la siguiente: Agáchese, cúbrase y sujétese.

“Para los terremotos no hay temporadas. Como hemos visto y vivido, pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que todo el año debemos tener nuestros planes de emergencias individuales, familiares y comunitarios listos. Esta práctica del Shake Out es necesaria para crear conciencia sísmica y no bajar la guardia en cuento a nuestros planes”, explicó Correa.