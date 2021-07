Los trabajos conducentes a aumentar el porciento de vacunación de ciudadanos contra el Covid-19 en Cayey continúan su ritmo. Mañana miércoles, 7 de julio se realiza un masivo evento comunitario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Centro de Estudiantes del Recinto de la Universidad de Puerto Rico en dicha ciudad, donde está invitado el público en general.

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez señaló que “esta es otra oportunidad gratuita para que las personas que aún no se han vacunado acudan. Agradecemos a la Guardia Nacional y a la UPR este esfuerzo, donde habrán disponibles vacunas tanto de Pfizer, como de Moderna y Johnson & Johnson”. Se estarán atendiendo a personas desde los 12 años de edad, que al ser menores, deben asistir acompañados de uno de sus padres o encargado legal, para poder completar el proceso.

A nivel de Estados Unidos la meta era tener el 70% de la población vacunada para el pasado 4 de julio y dicho porciento está muy cerca de cumplirse. “Hay países que están en una situación delicada porque no hay vacunas disponibles, así que todo el mundo debe aprovechar esta oportunidad, abierta a todo público, y sumarse a este esfuerzo salubrista”, añadió el alcalde.

Esta pasada semana se reveló que las vacunas contra el coronavirus creadas por Pfizer y Moderna podrían proteger a las personas durante años sin la necesidad de recibir nuevas dosis según un estudio realizado. El New York Times reseña, que el estudio indica que no se necesitarían inyectar nuevas dosis mientras el virus y sus variantes no evolucionen de su forma actual.