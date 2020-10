En el marco del Día Mundial de los Animales, el grupo Vínculo Animal PR y otros activistas exigieron hoy el cierre permanente del Zoológico de Puerto Rico, Juan A. Rivero, y abogaron por el traslado de los animales que están en cautiverio en las instalaciones en Mayagüez, a santuarios en los Estados Unidos.

Sahir Pujols Vázquez, presidenta de Vínculo Animal instó una demanda contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en reclamo de que se les entregue información pública sobre la operación del zoológico que permanece cerrado al público y el estado en que se encuentran los animales.

“El gobierno de Puerto Rico está incapacitado económicamente para sostener un sistema de cautiverio como lo es el Zoológico. Lleva tres años cerrado pues no cuentan con los permisos y las licencias para operar que expide el Departamento de Agricultura federal”, reclamó Pujols Vázquez durante una protesta frente a la plazoleta norte del Capitolio.

Los manifestantes circularon desde hoy una petición de apoyo que harán llegar los candidatos a los diversos puestos electivos en el País.

“El pueblo ha sido testigo de las condiciones deplorables a las que han sido sujetos los animales por más de una década. Por eso han ofrecido la alternativa y la propuesta de trasladar los animales a santuarios y desarrollar un parque ecológico, pero han sido ignoradas las innumerables solicitudes de audiencias”, sostuvo la activista, quien radicó la demanda por derecho el pasado viernes al amparo de la Ley 141 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a Información Pública.

El recurso legal solicita la entrega de información pública relacionada con los animales y la administración y operación del zoológico mayagüezano, así como, del Bosque Experimental Cambalache.

La demanda busca además, que se ordene a la Gobernadora a entregar los documentos e información de naturaleza pública sobre gestiones y proyectos, si alguno, para atender “la situación de miles animales desamparados en nuestras calles”.

La abogada Tania Delgado, en representación de la Comisión Pro Derechos de los Animales del Colegio de Abogados explicó que el pleito se presentó luego de diversas solicitudes información que grupos animalistas le han hecho al DRNA y que no han tenido respuesta.

“Se ha presentado este recurso para exigir bajo nuestro precepto constitucional más sencillo de acceso a información pública, entre muchas cosas, cuales son las condiciones de esos animales. Sabemos que ese zoológico ha estado cerrado al público desde hace tres años y más aún, las condiciones, los récords médicos, cuál es el cuidado que se le está dando a esos animales”, indicó Delgado.

“Libertad, libertad para Mundi y los demás”, reclamaban en sus consignas los manifestantes que cargaban pancartas y recrearon la estampa de dos felinos de plástico encerrados en una jaula en metal, cerca una jirafa también de hule.

Pujols Vázquez dijo que su grupo propone que los animales del Zoológico sean traslados a diversos santuarios en Colorado, Tennessee y Georgia.

“Nosotros tenemos la propuesta de trasladar los animales a tres santuarios en Estados Unidos que se han comprometido a cubrir todos los gastos y los procesos de evaluación. Ellos vendrán a evaluar los animales y a hacer los protocolos para transferirlos. Aparte de eso, tenemos una propuesta de hacer un parque ecológico en Mayagüez. Así que el cierre no implica que la gente se va a quedar sin trabajo o que se va a quedar una instalación abandonada, sino que se a transformar y la frustración que hemos tenido es que llevamos años tocando puertas para remediar el asunto y no nos han hecho caso”, sostuvo la activista.

Dijo que la elefanta Mundi también debe ser trasladada. “Es el animal que mas posibilidades tiene de tener una calidad de vida. Ella tiene 36 ó 38 años y los elefantes duran unos 60 años. Los expertos vendrían a evaluarla, que entendemos que está muy bien salud, pero tendría unos espacios y unos lugares bien cómodos para ella poder estar y tener los cuidados veterinarios requeridos según la especie”, indicó Pujols Vázquez

Mencionó que para trasladar a Mundi tienen dos santuarios, pero solo mencionó por nombre el “Pat Grave, en Colorado”, que según ella, en 2017 se comprometió a trasladar los animales con el comité presidido por la entonces primera dama, Beatriz Rosselló.

“Mundi podríar ir a Tennessee. También hay otro en Georgia. Hay varios, pero eso lo vamos a discutir de manera confidencial y detallada con el gobierno de Puerto Rico”, sostuvo la activista, quien se apartó de las controversias que rodearon a dicho comité con el traslado de la elefanta y los animales.

“Ese comité estuvo hecho con personas que los intereses y el valor de los animales no estaba muy claro. No había expertise ni activistas específicos en el derecho de los animales, por eso se prestó a tanto revolú. Nosotros tenemos abogados especialistas en derecho de animales y profesionales de la conducta animal. No estamos comprometido ni condicionados a intereses políticos”, agregó.