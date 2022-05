El romance entre Ramón Enrique Reyes y Amarilis Carrasquillo surgió hace 20 años cuando ambos eran adolescentes y festejaban el quinceañero de una amiga. A partir de ese día, comenzó una relación forjada en valores cristianos, complicidad y un amor incondicional que dio un giro inesperado hace ocho meses.

“Una historia de amor incondicional… hasta que el COVID-19 nos separe”, así describe Ramón Enrique el impacto que tuvo su relación el pasado agosto y justo en el momento en que ambos agradecían como un “milagro” la espera de su primer retoño: su pequeña Emma Cristina.

Precisamente, la expresión de Ramón Enrique es también el título del libro que recoge cronológicamente las memorias de su historia de amor con Amarilis, quien trascendió del plano terrenal -junto a su chiquita- luego de sufrir complicaciones tras una infección del virus del COVID-19.

El libro ya salió a la venta en Amazon y MyBookCreation. ( Suministrada )

Según datos provistos por Salud, entre marzo de 2020 a diciembre de 2021 se diagnosticaron con el virus a unas 1,338 embarazadas. De estas, 30 tuvieron que ser hospitalizadas, mientras seis madres -y tres bebés provenientes de este grupo- murieron por complicaciones de la enfermedad. Desafortunadamente, Amarilis y Emma Cristina son parte de las estadísticas.

En medio del tumulto de emociones provocadas por esta inesperada doble pérdida en su vida, el viudo encontró refugio desahogando los sentimientos a través de la escritura. Aunque en un inicio lo veía como un ejercicio terapéutico, cuando se lo contaba a amigos y familiares le dejaban saber que les interesaba leer sus memorias.

Realmente, la idea de recapitular su historia de amor estuvo inspirada en la película “The Notebook” (Ryan Gosling y Rachel McAdams), la cual narra la historia de un hombre que lee a una mujer su historia de amor escrita en un viejo cuaderno de notas.

“Después de los actos fúnebres me acordaba mucho de la película y decía que si en algún momento empezaba a perder la mente por alguna enfermedad, quería a alguien que me leyera esas anotaciones y me recordara nuestra historia de amor para que no se me olvidara”, contó Ramón Enrique, quien recibe apoyo de una tanatóloga.

“Lo pensé y dije: ‘pues voy a buscarle otros fines, voy a buscar cómo educar a través del libro contando la historia de pareja y todas las enseñanzas que me ha dejado la relación”, explicó el hombre al agregar que la narrativa del texto es desde que se conocieron en la adolescencia, el noviazgo, el matrimonio, sus acercamientos en la iglesia y los desafíos que confrontaron con el diagnóstico de esclerosis múltiple de Amarilis.

Desafortunadamente, Amarilis y su hija no nacida Emma Cristina son parte de las estadísticas del COVID-19. ( Suministrada )

“Estuvimos seis años de novios y 14 de casados... casi 20 años juntos”, señaló al mencionar que ambos estudiaron para ejercer como maestros de educación especial.

La parte más difícil del libro fueron los últimos dos capítulos, los cuales transcurren en el año 2021, al Amarilis quedar embarazada y, cuando menos se lo esperaban, enfermó con COVID-19 y tuvo que ser hospitalizada.

“Reviví todo día por día y eso fue bien triste para mí. Ese proceso de soltar... nunca había hecho ese ejercicio de escribir, buscar una semántica, una continuidad. Escribía un capítulo y se lo enviaba a una prima de ella para que lo modificara. Puedo decir que es una lectura que atrapa y dan deseos de seguir leyendo”, prometió el viudo al distinguir que el texto está disponible para la venta en Amazon.

Amarilis estuvo 25 días hospitalizada tras ser diagnosticada con coronavirus y el proceso fue agónico, pues en la institución -como ha sido norma durante la pandemia- no se permitía visitas para pacientes con COVID-19.

“Aun así yo bajaba desde Cidra solo para orar. Aunque no me dejaran verla yo bajaba al hospital a orar. En esos días, la bebé muere primero. Eso fue un martes y mi esposa falleció el domingo de esa misma semana”, recuerda con nostalgia, quien pudo subir a la unidad de cuidado intensivo horas antes de que Amarilis expulsara a la niña. “Allí oré por ella, le di dos besos en la frente y se la entregué a papá Dios”, expresó.

Amarilis estuvo 25 días hospitalizada tras ser diagnosticada con coronavirus. ( Suministrada )

Ramón Enrique quiere aprovechar la coyuntura de su historia para llevar un mensaje de prevención sobre el COVID-19 a la población.

“Cuento cómo surgió lo del contagio. Narro día a por día lo que vivimos en su hospitalización, cuán difícil fue que estuviese en intensivo y lo difícil que fue para la familia, porque el doctor llamaba una sola vez al día. Tampoco pudimos verla o visitarla... una vez yo la dejé en la sala de emergencia un viernes, no la vi hasta un mes después cuando fui esa vez que estaba en intensivo. Y así es la vida con COVID, así de triste”, narra quien pudo hablar los primeros dos días con su esposa a través de Whatsapp y esta le dejó saber lo ansiosa que estaba por su salud y la de su pequeña.

Recalca que quiso reflejar en el título del libro esa parte de la pandemia que, para algunos, “sigue siendo un chiste o mentiras”.

“Por eso el libro se llama así, porque realmente fue una historia de amor hasta que nos separó el COVID... el COVID me llevó a mi esposa y a mi hija, y eso es lo peor que me pudo haber pasado en la vida”, detalló quien también resultó contagiado con el virus.

Aunque el diagnóstico llegó tras haber disfrutado de un crucero por Las Bahamas, realmente la pareja nunca supo dónde o cómo se contagió. “El segundo día del crucero ella ya tenía síntomas y al quinto día nos hicieron las pruebas y salimos negativos. Pero cuando regresamos a Puerto Rico, que fue un sábado, ella se sentía muy mal. Así que domingo la llevé al hospital”, manifestó, quien donará parte de las ganancias del libro a una organización sin fines de lucro.

“Más que nada quiero que la gente sepa que esto no se trata de teorías de conspiración o inventos. Hay muchas familias, como yo, sufriendo por esta enfermedad. Por favor, yo sé que necesitamos volver a la normalidad, pero todavía estamos en pandemia y es importante cuidarnos para proteger a otros”, exhortó quien anima a la ciudadanía a que se vacunen contra el COVID-19.

Los interesados pueden conseguir el libro a través de Amazon y en el enlace de MyBookCreations.com