En Puerto Rico, donde el clima cálido permite disfrutar del verano durante gran parte del año, la temporada de vacaciones escolares marca el periodo en que más familias y grupos de amigos acuden a las piscinas para refrescarse y compartir.

No obstante, aunque las piscinas son sinónimo de recreación y esparcimiento, también representan un riesgo cuando no se toman las medidas de seguridad necesarias. Los ahogamientos y otros accidentes acuáticos pueden ocurrir en cuestión de segundos, por lo que la prevención y la supervisión constante son fundamentales para evitar tragedias.

Cómo prevenir ahogamientos

Los ahogamientos son la principal causa de muerte entre los niños de 1 a 4 años. La mayoría de estos incidentes ocurre en piscinas residenciales.

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Todos los días en Estados Unidos mueren alrededor de 10 personas ahogadas. De esas, dos son menores de 15 años. De las personas que logran sobrevivir tras estar a punto de ahogarse, más de la mitad terminan con daño cerebral, que a su vez causa problemas de la memoria, problemas de aprendizaje o pérdida de funciones básicas o hasta quedar en estado vegetativo.

Para reducir la posibilidad de que un menor se ahogue en una piscina debe tener presente estas reglas de seguridad:

-Verifique que todos saben nadar.

-Compruebe que todos están usando el salvavidas correctamente.

-Supervise de cerca y constantemente a todos los que están dentro y alrededor de la piscina.

-Trate de que siempre haya alguien que sepa cómo dar respiración cardiovascular.

-Cuando la piscina no esté en uso, mantenga acceso restringido instalando una lona que cubra el agua o algún tipo de verja que impida el paso. Si es necesario, ponga algún tipo de alarma o candado para evitar que los niños lleguen a la piscina cuando no se está supervisando