Fidel Octavio Osorio Ovalles, abogado experto en temas migratorios, recomendó a los inmigrantes que “llamen y hagan sus procesos con abogados de inmigración, para evitar fraudes”.

“En estos momentos en que las personas están muy asustadas, hay personas inescrupulosas que hacen fraude de inmigración. Hay muchos llena papeles, que son los gestores de inmigración, que saben a veces llenar algún que otro documento de inmigración, pero que no son abogados”, alertó.

“Evite los llena papeles y llame siempre a un abogado de inmigración, porque, con ese abogado, usted, en momentos como este, oscuros, si usted tiene una petición con un llena papeles, si usted lo detienen, usted no puede llamar al llena papeles para que lo ayude, no lo van a dejar entrar, no le van a coger el teléfono. Pero si tiene un abogado, llama a su abogado, su abogado llega y le puede resolver su problema”, recomendó.