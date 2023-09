La rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la doctora Ilka Ríos Reyes, anunció esta mañana a quiénes nombró para ser decanos y directores.

“Agradezco a los doctores y las doctoras que se hacen disponibles para ser parte de mi equipo. Es fundamental garantizar la eficiencia, la calidad académica y la dirección estratégica de la institución. Estos excelentes funcionarios influyen directamente en la formación de futuros profesionales y en la reputación de la universidad”, comentó en comunicado de prensa.

En primer lugar, la doctora Lourdes Soto de Laurido fue nombrada como la oficial de Enlace con Middle States Commission on Higher Education (AOL)

Soto de Laurido es decana interina de la Escuela de Profesiones de la Salud (EPS), catedrática e investigadora. Por ocho años fue decana asociada de Asuntos Académicos de la EPS responsable de trabajar con todo lo relacionado con la Middle States Association, las 14 acreditaciones de los 17 programas y desarrollos académico. Como miembro de CIPE, apoyó la gestión de planificación estratégica del RCM. Además, fue Scholar de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Es la Investigadora principal y directora del Fondo Dotal HiREC y miembro de cinco comités asesores en Salud Global, Disparidades en Salud, KL2, desarrollo de fuerza laboral para investigadores jóvenes, entre otros. ES, asimismo, autora de la propuesta del Programa de Educación y Promoción de la Salud.

Como director de la Escuela de Medicina se nombró al doctor y decano interino Natalio Debs Elías. Posee un grado de MD, internado y residencia de cirugía general de la Escuela de Medicina de RCM, UPR, Especialidad en Cirugía Plástica de Southern Illinois. Es Profesor Ad-honorem de las Escuelas de Medicina y Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas y posee subespecializaciones en quemados y cirugía de manos. Es diplomado de American Board of Plastic Surgery, fundador y director del Centro para Excelencia de Niños con Necesidades Especiales y ha trabajado las cirugías de niños con labio leporino y paladar. Fue presidente del Capítulo de Cirugía Plástica del Colegio de Médicos de Puerto Rico y es presidente y fundador de la Fundación Rostro, Cuerpo y Alma - Niños Especiales.

Carmen L. Cadilla será decana de asuntos académico. La doctora posee un grado de PhD en Bioquímica de University of Tennessee-Oak Ridge Graduate School of Biomedical Sciences Biomed. Sci. (GSBMS), Post-doctoral Studies in Molecular Biology, Biology Division, Oak Ridge National Laboratories and Univ. of Tennessee Oak Ridge GSBMS. Es profesora, investigadora y pasada Decana Asociada Ciencias Biomédicas e Investigadora Principal del G-RISE Program. También dirige el “Core” de genómica del Programa RCMI del Recinto de Ciencias Médicas y del Programa PR-INBRE, donde muchos estudiantes y profesores se han beneficiado de la infraestructura proporcionada, así como del apoyo colaborativo para sus esfuerzos de investigación. Su investigación ha llevado a la comprensión de la estructura de genes.

Entretanto, la doctora Anabelle Segarra será decana de investigación. Posee un grado de PhD y estudios postdoctorales en Neurofisiología de New York University. Además, llevó a cabo estudios postdoctorales en Neuroendocrinología de la Universidad de Rockefeller de Nueva York. Es profesora y directora del Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina, RCM, UPR y ha tenido varios proyectos subvencionados con fondos federales, entre estos el Proyecto Colaborativo para establecer un centro interdisciplinario de Investigación y prevención de adicción en la UPR y otro, para la regulación de la sensitización de cocaína regulada por estrógeno. Ha formado parte de múltiples paneles de revisión de propuestas de NIH. Presidio el Comité Institucional de Cumplimiento de Investigación y fue senadora académica por la Escuela de Medicina y es además la oficial de cumplimiento del Recinto ante la “Nuclear Regulatory Commission”.

Por su parte, la doctora Aileen Torres Maymí dirigirá la escuela de Medicina Dental. Es egresada de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas donde obtuvo un grado de doctorado en Medicina Dental (DMD) en 1989. Realizó estudios y obtuvo su grado bachillerato en Artes (BA) en Washington University, en Saint Louis, Missouri. Realizó estudios postdoctorales en Odontología General y obtuvo un Certificado Posgraduado (GPR) de dicho programa de la Escuela de Medicina Dental en 1990. Está licenciada para ejercer la Medicina Dental en Puerto Rico desde marzo de 1990. Fue reclutada como facultad del Programa de Certificado en Odontología General, en septiembre de 1991, bajo el Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela. Desde julio de 2017 a diciembre de 2018 ocupó el puesto interino como vicepresidenta asociada para Asuntos Estudiantiles de la UPR. Ocupó previamente el puesto de decana interina de la Escuela de Medicina Dental.

De la escuela de enfermería estará a cargo la doctora. María I. Castro Laboy, quien posee los grados de Ph.D. en Ciencias Biomédicas-Fisiología, Ponce School of Medicine, maestría en Ciencias de Enfermería de Familia y Salud Comunitaria (1986), maestría en Salud Pública-Epidemiología, RCM (1983), Public Health Leadership Institute y del University of North Carolina (2002-2004). Es catedrática y fue decana de la Escuela de Enfermería entre 2010 a 2013. Bajo su liderato se implementó y acreditó un nuevo currículo y Programa de Enfermera Anestesista y un nuevo Programa de Doctorado en Ciencias en Enfermería (DNS).

En cuanto al Departamento de Cirugía, el doctor Pablo Rodríguez Ortiz fue nombrado director interino. El doctor Rodríguez Ortiz es egresado de la Escuela de Medicina e hizo su residencia en Cirugía en el Hospital Universitario donde fue seleccionado como Jefe de Residentes en el 1988 hasta el 1989. Es catedrático de la Escuela de Medicina de la UPR y se ha certificado y recertificado por el American Board of Surgery y el Surgical Critical Care Board. El doctor ha sido el director del Centro de Trauma y de sus Intensivos desde septiembre del 1999, es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Cuidado Crítico desde el 1997 y forma parte dela Facultad de ASEM (Administración de Servicios Médicos) del Departamento de Cirugía y del Departamento de Anestesiología del RCM.

Así también se informó que la doctora Ivonne Jiménez Velázquez se reinstaló como directora en propiedad del departamento de Medicina Interna del RCM. La doctora Jiménez Velázquez es egresada de la Escuela de Medicina e hizo su residencia en Medicina Interna en el Hospital Universitario. Posteriormente, realizó un “fellowship” en Geriatría de dos años en el Mount Sinai Medical Center, en Nueva York. Es Catedrática de la Escuela de Medicina y diplomada del American Board of Internal Medicine y el American Board of Geriatric Medicine. La doctora Jiménez Velázquez ha traído al Departamento sobre 22 proyectos de investigación, tres RO1 con fondos del NIH en colaboración con universidades de Estados Unidos; grants de fundaciones, de la Unión Europea y de la Asociación de Alzheimer junto a 13 países de América Latina, estudios clínicos de múltiples compañías como Lilly, Merck, Roche, y Avanir, aportando una cantidad de fondos al recinto de sobre $4 millones, todo esto acompañado de 64 publicaciones revisadas por pares.

A su vez, el doctor Fernando Joglar, decano asociado interino de asuntos académicos de la Escuela de Medicina, será el Faculty Accreditation Lead y Faculty Fellow del Liaison Committee on Medical Education.

“Estoy confiada que su experiencia, dedicación, profesionalismo y comportamiento ético serán los pilares de estos gerentes académicos para ejercer las responsabilidades delegadas en ellos con la excelencia académica que caracteriza nuestro recinto”, subrayó Ríos Reyes.