La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), adscrita al Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibirá un reconocimiento de parte de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia-División del Caribe (AAAS-CD), durante su reunión anual, que se efectuará a finales de este mes.

La junta de la organización, cuya misión es apoyar el desarrollo de las ciencias, ingeniería e innovación en el entorno caribeño, decidió por unanimidad “honrar y celebrar” a la RSPR, por su compromiso con la comunidad.

“Esta dedicatoria es muy representativa, en este año que las comunidades en el mundo han pasado por gran dificultad, especialmente Puerto Rico, luego de los eventos sísmicos que coinciden con el décimo aniversario del devastador sismo de Haití. La Red Sísmica de Puerto Rico, como parte del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, es una entidad confiable para obtener información y liderazgo, y como la mayoría de las entidades públicas está luchando, sin embargo, nunca le ha fallado al pueblo de Puerto Rico, al ser una de las instituciones de más impacto y más resilientes de la región”, indicó en una misiva la doctora Filipa Godoy Vitorino, presidenta de la AAAS-CD.

Bajo el título Beyond Resilience: Building a Strong Caribbean, la conferencia anual se llevará a cabo el 23 y 24 de octubre de forma virtual. El doctor Víctor Huérfano Moreno, director de la RSPR, participará en el evento como uno de los oradores, en una presentación en la que ofrecerá un recuento histórico de la Red y sus expectativas para el futuro.

“Para el personal de la Red es una buena noticia que valida el mejor esfuerzo que hacemos, ya que estamos muy dedicados al trabajo que nos han encomendado y nosotros nos debemos a la isla. Nuestra razón de ser es que la población esté bien preparada y hacemos todo lo posible para lograr la resiliencia de la isla”, indicó Huérfano Moreno, quien labora en la entidad desde 1991 y comenzó a dirigirla en el 2010, luego de ser director asociado desde el 2004.

De hecho, previo a esta fecha, su directora fue la profesora Christa von Hillebrandt Andrade, quien ahora dirige el Programa de Tsunami del Caribe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

“Algo que aprendí de Christa, es que el punto que hace la diferencia de la Red Sísmica de Puerto Rico, con relación a otras entidades similares en otros países, es el compromiso con la población. No nos limitamos a la parte científica y puramente técnica, sino que desde la época en la que Christa era directora nos hemos ido moviendo a compartir el conocimiento con la ciudadanía. El trabajo técnico o científico usualmente se queda en el laboratorio, así que lo que hacemos tiene que ser con miras a que la gente se prepare. Eso es lo que pretendemos, minimizar daños, salvar vidas y mejorar el nivel de vida”, puntualizó el científico.

Precisamente, el director de la RSPR destacó que el trabajo en equipo y el compromiso de cada uno de los recursos humanos que laboran allí hacen posible la trayectoria de desarrollo de la entidad, cuya misión es detectar, procesar e investigar la actividad sísmica de la región de Puerto Rico e informar oportunamente los resultados para fines de seguridad pública, educación, ingeniería e investigación científica.

“Es un proyecto bonito y útil, no solamente para el Colegio de Mayagüez, sino que trasciende a Puerto Rico, el Caribe y a nivel de Estados Unidos. Hace poco tuve la oportunidad de ofrecer una ponencia en el Congreso y me di cuenta de que hasta allá nos conocen. También en las altas esferas de la NOAA, se reconoce el trabajo de Christa. Eso nos ubica, no solo en el oeste y dentro del Recinto, sino que a nivel nacional; la Red tiene un reconocimiento grande que también podríamos decir a nivel mundial, porque hemos sido parte del Programa de Tsunamis de la UNESCO, y la doctora Vancore, es nuestra delegada a nivel caribeño, dentro del Programa de Naciones Unidas, así que se reconoce esa aportación de la Red Sísmica, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial”, puntualizó.

Sobre la secuencia sísmica reportada en la isla durante este año, comentó que valida la importancia de la información y de la preparación.

“De esta experiencia que nos tocó vivir en el 2020, creo que tenemos que aprender para que nuestros hijos y nietos no tengan que pasar por lo mismo y que ya vivieron generaciones pasadas en el 1918. Hay similitudes entre las dos experiencias, con mucho daño a infraestructura, situaciones sociales, incertidumbre, problemas emocionales, una pandemia. La historia se está repitiendo, los temblores, la pandemia, hasta la situación vivida. Creo que nos debe llevar a reflexionar a que la próxima ocasión que nos toque vivir, no debería pasar por lo mismo de esa espera de seis meses para demoler las casas que se dañaron, hay que reparar y mejorar. No podemos limitarnos a reconstruir, tenemos que mejorar, si tenemos una población preparada, un gobierno listo, no deberíamos tener que vivir esta situación. Una emergencia nos enseña que no es solamente prepararnos para el antes y el durante, también debemos prepararnos para el después”, reflexionó sobre lo acontecido en Guánica y el área sur.

La RSPR opera 24 horas, los siete días de la semana y cuenta con una plantilla laboral de 24 empleados no docentes, dos profesores a tiempo completo, y uno a tiempo parcial, así como 14 estudiantes.

Para la Universidad de Puerto Rico, representa un honor ser sede de tan prestigiosa entidad que combina la excelencia científica con la integración comunitaria.

Del mismo modo, el rector del RUM, Agustín Rullán Toro, felicitó al equipo de trabajo de la Red, cuyo esfuerzo hace posible que la ciudadanía esté orientada constantemente.

“Ni huracanes, ni pandemia, ni terremotos, nada ha detenido el férreo compromiso de los que laboran en la Red Sísmica. En nombre de la familia colegial, los felicitamos por tan titánico esfuerzo que día a día rinde frutos. Agradecemos y nos sentimos honrados por el reconocimiento de la AAAS-CD, que valida años de trabajo constante y el rol principal que tiene la Red en la isla y a nivel mundial. ¡Enhorabuena!”, expresó el rector.