La magia de la Navidad llega a través de la solidaridad. Por esto, Urban Edge Properties, en su compromiso con las comunidades puertorriqueñas, anunció la cuarta edición de su campaña navideña “Regala una Sonrisa”, esta vez en colaboración con la fundación Toys for Tots, liderada por la Reserva de la Marina de los Estados Unidos.

Desde ya y hasta el 1 de diciembre, los centros comerciales Shops at Caguas y The Outlets at Montehiedra serán el corazón de esta iniciativa, recibiendo juguetes nuevos y sin envolver para ser entregados a niños de escasos recursos en Puerto Rico. Las donaciones serán recolectadas por Toys for Tots, una organización benéfica reconocida por transformar la temporada navideña de millones de niños alrededor del mundo.

“Siguiendo nuestra tradición, con Regala una Sonrisa queremos que cada niño sienta el amor, la generosidad y la magia de la Navidad”, expresó Lineth Rosado, Vicepresidente de Operaciones de Puerto Rico en Urban Edge Properties.

“La satisfacción de poder aportar alegría no tiene precio. Invitamos a todos los puertorriqueños a unirse a esta causa y ser parte de un movimiento que ilumina vidas”.

Cómo participar

Los interesados pueden depositar sus juguetes en las cajas de recolección ubicadas en áreas estratégicas de ambos centros comerciales. Los regalos serán destinados a niños de entre infantes y 13 años, y se solicita que no sean bélicos y no estén envueltos.

“Nos llena de emoción ver la respuesta de todos los que nos apoyan cada año”, añadió Rosado. “Sus aportaciones, junto con las nuestras, hacen posible que más niños celebran una Navidad inolvidable”.

Y es que desde su primera edición en 2021, Regala una Sonrisa ha impactado a cientos de familias en Puerto Rico, evolucionando para atender diversas necesidades sociales. Este año, la unión con Toys for Tots fortalece la misión de llevar esperanza y alegría a los hogares puertorriqueños.

Toys for Tots, fundado en 1947, es un programa que simboliza el valor de la generosidad y el espíritu comunitario. Al asociarse con Urban Edge Properties, ambos esfuerzos reafirman su compromiso con Puerto Rico, asegurando que cada niño reciba un regalo que transforme su Navidad.

“Regala una sonrisa” y transforma esta Navidad en una llena de amor y esperanza. Cada donación cuenta.