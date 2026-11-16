Con motivo de la cercanía del Día de Acción de Gracias, el Hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey, celebrará mañana, martes 17 de noviembre, una jornada de donación de sangre para ayudar a pacientes que necesitan transfusiones como parte de sus tratamientos médicos o en situaciones de emergencia.

La actividad, organizada en colaboración con el Banco de Sangre de Servicios Mutuos, se llevará a cabo de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el salón anexo a la cafetería del hospital. Según datos del banco de sangre, en Puerto Rico se necesitan entre 300 y 400 pintas de sangre diariamente, mientras que una sola donación puede beneficiar hasta cuatro pacientes.

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“En Acción de Gracias, donar sangre es una manera de compartir con quienes necesitan continuar sus tratamientos o recibir atención médica. Cada donación puede marcar una diferencia para un paciente y su familia. Agradecemos al Banco de Sangre de Servicios Mutuos por contar con nosotros, así como a los medios de comunicación que siempre dedican un espacio para difundir este llamado solidario y motivar a más personas a donar”, expresó el doctor Cristian Rodríguez Arocho, presidente del Comité de Transfusiones del Hospital Auxilio Mutuo.

Las personas interesadas en donar deberán presentar una identificación con foto, pesar al menos 110 libras y encontrarse en buen estado de salud. Los jóvenes de 16 y 17 años necesitarán autorización escrita de su padre, madre o tutor legal.

No es necesario acudir en ayunas; por el contrario, se recomienda comer antes de donar.

El personal del banco de sangre determinará la elegibilidad de cada participante. Para más información sobre los requisitos de donación, las personas pueden llamar al 787-751-6115 o visitar www.donasangrepr.com.