La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, anunció que por segundo año consecutivo, y a causa de la pandemia del COVID-19, determinó realizar el “Verano Salinense Virtual”, de manera gratuita, donde mediante videos pregrabados y transmisiones en vivo, los profesores de la Escuela de Bellas Artes Municipal impartirán sus conocimientos en diversas áreas como; Baile, Música, Coro, Artes Visuales y Banda.

“Ya comenzamos ayer, lunes 14 de junio y estaremos hasta el jueves, 2 de julio, desde la plataforma de Facebook de la Escuela de Bellas Artes de Salinas. Todos los veranos, hemos ofrecido un campamento para que los niños y jóvenes salinenses puedan recrearse y a su vez adquirir o fortalecer distintas destrezas. Este año, ante la realidad de la pandemia, sigue siendo necesario crear un espacio de entretenimiento que pudiera ofrecer la misma calidad de contenido que ofrecemos en un campamento presencial, pero de manera segura”, expresó la alcaldesa, Bonilla Colón.

El proyecto “Verano Salinense Virtual” se transmite de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, y se divide por horas y temas específicos. De 9:00 am a 10:00 pm se presentan actividades recreo-deportivas, seguido de Artes Visuales a las 10:00 am y de Baile a las 11:00 am. Luego se regresa a otras actividades recreo-deportivas a las 12:00 del mediodía, seguido de Música a la 1:00 pm, intercalándose con otra sección recreo-deportiva a las 2:00 pm, seguido de Banda a las 3:00 pm y finalizando con la última sección recreo-deportiva de 4:00 a 5:00 pm.

“Dado la naturaleza única de este campamento, queremos impactar no solamente a niños y jóvenes, sino a toda la familia. Es nuestro deseo, que las familias puertorriqueñas puedan unirse y juntos disfrutar de estos talleres educativos y recreativos”, añadió Bonilla Colón. La iniciativa cuenta además con personal especializado de la Oficina de Recreación y Deportes del Municipio de Salinas, lo que provee una garantía adicional de la calidad de los trabajos.