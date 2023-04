La gente tendrá una valiosa y poco común oportunidad de aprender más sobre huracanes

y otros fenómenos naturales, y cómo prepararse para enfrentarlos, cuando el próximo sábado 22 de abril se abra al público el avión Caza Huracanes en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla.

“Queremos que sea que esta actividad sea una actividad familiar, que puedan ser partícipe toda nuestra comunidad de este evento, donde unimos todos estos esfuerzos a nivel local”, afirmó Nino Correa Filomeno, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), quien extendió la invitación al público para que visitaran el avión, a nombre del NMEAD, los demás negociados del Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), la Autoridad de los Puertos, así como el anfitrión Municipio de Aguadilla;

Correa Filomeno comentó que “hace cuatro años que esta actividad no se abre al público. Y en ese sentido vamos a tener la oportunidad este año”.

“Queremos ser enfáticos en esta visita, especialmente para los niños, tenemos mucha información que compartir con ustedes”, agregó.

El comisionado de NMEAD sostuvo que, entre otros atractivos, estarían “haciendo diferentes presentaciones de los equipos que tenemos para responder en una emergencia en el país”. Añadió que en el Caza Huracanes viene “Amarilis (Cotto Pérez), que es de aquí, de Puerto Rico” y quien es parte de la tripulación del avión científico que recoge información de los sistemas atmosféricos.

Además, habrá exhibiciones relacionadas al “tema de la temporada de huracanes, el tema de terremotos y otros eventos naturales que pudiéramos enfrentarnos. Aparte de algo que queremos ser bien enfáticos y estamos trabajando fuertemente, y es todo lo que tiene que ver con el cambio climático”.

Ernesto Morales, coordinador de avisos del SNM, se unió a la invitación a participar del evento de la visita del Caza Huracanes, y agregó que, además de la tripulación del avión, también vendría personal de la NOAA para compartir con el público y contestar preguntas sobre los huracanes, así como “personal del Centro Nacional de Huracanes, como varios especialistas que son los que realmente hacen el pronóstico del huracán, de esa trayectoria, de esa intensidad del huracán. Y también tenemos personal de nuestra oficina del Servicio Nacional de Meteorología. Todos vamos a estar ahí compartiendo nuestro conocimiento y nuestras experiencias durante estos eventos de huracanes”.

El experto alertó que “es bien importante, hay que llevar agua, hay que llevar sombrilla y hay que llevar gorra. El aeropuerto es al aire libre, por lo tanto, ahí hace mucho calor y siempre tenemos problemas de deshidratación”

“Y bien importante, es un área restringida por el gobierno federal, por lo tanto, no pueden traer armas, no pueden traer animales y no pueden traer neveritas”, agregó.

“Es un evento educativo, que ya es parte de la tradición del Servicio Nacional de Meteorología traerlo en conjunto y colaboración con el pueblo de Aguadilla y con Manejo de Emergencia, y creemos que va a ser otra vez un éxito”, insistió Morales.

La visita al Caza Huracanes estará abierta de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. y es una actividad es libre de costo. El avión Caza Huracanes es un Hércules C-130 de la Reserva de la Fuerza Aérea, equipado con diversos instrumentos científicos, y cuya tripulación vuela al centro de los sistemas atmosféricos tropicales, como tormentas y huracanes, para obtener datos sobre su comportamiento, y obtener información valiosa para poder hacer un pronóstico más certero sobre su trayectoria e intensidad.

Mientras, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, aseguró que el pueblo “se siente halagado” de ser escogido para el evento, y aseguró que han desarrollado un equipo de trabajo con las agencias municipales, “para que todas las personas que nos visiten se sientan seguras y puedan disfrutar de las maravillas de mi pueblo”.

Correa Filomeno anticipó, de acuerdo a visitas anteriores del avión científico, que podrían acudir unas 15,000 a 20,000 personas.

“Es una actividad que le hemos puesto todo nuestro empeño, porque queremos que tanto nuestra juventud, nuestros niños participen también de esto, porque realmente es algo bien educativo”, insistió Correa Filomeno. “Es una actividad de familia, confiamos y contamos que podamos vernos allí, y que ustedes puedan traer cualquier tipo de dudas, talleres. Pídannos, que queremos orientar a la comunidad”.

Además de las agencias federales y estatales antes mencionadas, también participarán del evento, el Negociado de la Policía, el Cuerpo de Emergencias Médicas, el Cuerpo de Bomberos, Sistema de Emergencias 9-1-1, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de la Familia, Acuden (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez), Adsef (Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia), Departamento de Educación, Assmca (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción), Compañía de Turismo, Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Departamento de la Vivienda, Administración de Vivienda Pública, Departamento de Salud, Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Universidad de Puerto Rico, Guardia Nacional y Civil Air Patrol.