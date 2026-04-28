El incómodo y maloliente sargazo está llegando nuevamente a las costas de Puerto Rico, tal como se había anticipado, y ya se puede observar en lugares como la playa de Yabucoa, ya sea en la arena o flotando en el mar frente a la costa.

De acuerdo con los expertos en sargazo, una macroalga flotante que forma colonias que llegan a cubrir grandes extensiones y se mueven de acuerdo con las corrientes oceánicas, se trata de apenas el comienzo de una temporada que se pronostica que va a ser intensa, e incluso podría convertirse en un récord para el verano.

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Ese vaticinio es de particular preocupación para actividades como el turismo y la pesca recreativa en áreas costeras, pues las grandes acumulaciones de sargazo hacen prácticamente imposible poder disfrutar del mar bajo esas condiciones.

Pronóstico a corto plazo de sargazo. ( Caricoos )

Según el portal de sargazo de CARICOOS, entidad científica que monitorea las aguas costeras y oceánicas del Caribe, desde febrero y marzo pasado se está moviendo una gran masa de algas que avanza desde el océano Atlántico Occidental hacia las Antillas y eventualmente afectará a Puerto Rico y el resto del Caribe.

El mapa con la imagen satelital de seguimiento del sargazo más reciente mostraba varias grandes zonas de concentración mediana del alga alrededor de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y algunos parchos de alta concentración en la costa de Lajas, la costa de Salinas, frente a Fajardo y Luquillo, al sur de Ponce, al sur de Vieques y un poco más alejado en al sureste y al noreste de Puerto Rico.

El pronóstico para los próximos siete días predice que habría alta y mediana concentración de sargazo en las costas de Lajas y el suroeste de Cabo Rojo, mediana y baja concentración en la costa de Ponce, y baja concentración para las costas de Guánica, Salinas, Ceiba, Loíza, Carolina y el suroeste de Vieques.

14 Fotos El Departamento de Recursos Naturales (DRNA) recibió el equipo en 2024, si bien los trámites de adquisición comenzaron años antes, ante eventos mayores de llegada del alga registrados en 2018 y 2021.

El pronóstico a más largo plazo, que realiza el Laboratorio de Oceanografía Óptica del Colegio de Ciencias Marinas de la Universidad del Sur de Florida, indica que, tal como se predijo en las semanas previas, el sargazo ha continuado creciendo y moviéndose hacia el oeste del océano Atlántico, lo que ha resultado en mayores concentraciones a través del Atlántico occidental y todo el Caribe.

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De hecho, a excepción de la región del este del Atlántico, todas las demás zonas registraron concentraciones de sargazo récord para el mes de marzo.

En términos de distribución, se observan tres grandes masas de sargazo separadas, una en el este del Atlántico, otra en el oeste del Atlántico, y la otra en el oeste del Caribe, incluyendo parte del Golfo de México.

Así las cosas, se espera que las acumulaciones de sargazo continúen creciendo en todas las zonas durante los próximos meses, y que ocurran eventos significativos de acumulación del algo en playas a través de todo el Caribe.

De acuerdo con este pronóstico, esta temporada del 2026 sería una significativa en términos de presencia de sargazo, es decir con cantidades que superen el 75% de las cifras históricas, y es posible que pueda incluso desencadenar en un año récord para el verano.

Según ha explicado el científico Julio Morell, oceanógrafo químico y director ejecutivo de CARICOOS, la presencia de altas concentraciones de sargazo afecta mayormente el turismo, pues hace que las playas dejen de resultar tan atractivas, pero también supone un reto para la navegación, para las embarcaciones pequeñas y para la pesca.

Julio M. Morell, director ejecutivo de CARICOOS ( Carlos Rivera Giusti )

Morell ha exhortado a la gente a que evite bañarse en aguas llenas de sargazo y tocar esas algas, pues a menudo tienen unos hidrozoarios, que son pequeños organismos que viven sobre sus hojas, que pueden ser urticantes, e inclusive en algunos lugares se han identificado con bacterias con patógenos persistentes.

Por otro lado, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tiene un plan de manejo para atender ese tipo de situaciones de altas concentraciones de sargazo, y recoger y disponer las algas de manera adecuada.