La vicepresidenta interina del sindicato EDUCAMOS, Eva L. Ayala, advirtió las consecuencias adversas de ofrecer clases virtuales en la escuela María C. Santiago, en Comerío, tras reportarse una avería eléctrica por una sobrecarga de energía que quemó los cables soterrados, el miércoles de la semana pasada.

Durante una reunión con la directora escolar, Lucecita Torres Suárez, le planteó que la alternativa de las clases virtuales se complica debido a que no hay equipos suficientes o están averiados, los materiales escolares se encuentran en el plantel y hay áreas apartadas en las que los estudiantes carecen del servicio de internet.

Muchos de los padres fueron notificados a las 3:30 p.m. de ayer de las nuevas directrices y no lograron hacer los ajustes en sus centros de trabajo para poder reorganizarse en el hogar, como ocurrió para el tiempo de la pandemia por el Covid-19. Para esa época también se confrontaron problemas porque los niños no tenían buen manejo de las plataformas y las personas que los cuidaban no eran diestras ni sus padres o encargados.

“Ante esta situación virtual precisamente hoy le planteamos a la directora que tenemos nuestras reservas porque en primer lugar avisarles a los padres a las cuatro de la tarde es totalmente injusto, ella lo que nos informa es que esa fue la determinación que recibió de la directora regional de Caguas y se la informaron ayer mismo, porque los maestros tenían hasta los trabajos de ellos dentro de los salones de clases. Cuando dices virtual algunos no tienen el equipo ni los materiales”, detalló Ayala.

Eva Ayala, de EDUCAMOS. ( Josian Bruno )

Mientras que, Carol Rivera Ruiz, superintendente de la región de Caguas del Departamento de Educación, explicó que se tomó la decisión de ofrecer las clases virtuales en horario de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. desde hoy, lunes, hasta el jueves, ya que el viernes, según el calendario escolar, es la entrega de las notas a los padres, en la biblioteca que tiene aire acondicionado.

“Empezamos poco a poco, escalonadamente, a dar esas clases; ya estamos entregando a los estudiantes, si alguno no tenía equipo, o lo tenía en la escuela... A su vez, los maestros están buscando lo que tienen en la sala de clases para poder terminar martes, miércoles y jueves con las clases”

En el caso de los estudiantes del programa de Educación Especial sus terapistas también les ofrecerán las clases virtuales.

El edificio administrativo es el único que cuenta con energía eléctrica ya que tiene un contador aparte, por lo que continuará en operaciones, pero no tiene la capacidad para reagrupar los salones de clases en ese lugar.

Aquellos estudiantes que no puedan conectarse, se les enviará las tareas a través de la aplicación de Teams, según se informó.

El plantel cuenta con aproximadamente 225 alumnos.

Reparación costará $20 mil

Francisco Cruz Rivera, director ejecutivo de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), por su parte, explicó que mañana a las 10:00 a.m. la compañía que será contratada para realizar las reparaciones necesarias acudirá al plantel para evaluar la situación y delinear el plan a seguir a partir de este miércoles.

Al ocurrir la situación, indicó que se llamó a la compañía LUMA Energy, la que certificó que la avería era interna y se envió el personal de OMEP a la escuela, quienes determinaron que hay que cambiar toda la cablería soterrada.

“Tenemos que cambiar la cablería; esa cablería se quemó. Esa cablería es soterrada, por ende, tenemos que hacer el proceso de lo que se llama realambrarla, tirar toda la cablería y tenemos que hacer una certificación eléctrica, pedir vía libre a LUMA para que pasen certifiquen los trabajos y les hagan la conexión”, informó Cruz Rivera.

Se estima que las labores podrían tener un costo de unos $20 mil.

El lunes o martes de la semana entrante, Cruz Rivera entiende que podrían alcanzar la etapa de solicitar la instalación del servicio de energía eléctrica, de no surgir contratiempos.

“No se pueda afectar la educación de los estudiantes, las condiciones de los maestros tienen que ser agradables, porque ante esta ola de calor no puedes abrir las ventanas nada más porque el abrir la ventana es darle claridad al salón, pero si hay varios edificios, el problema del calor no se resuelve ni la iluminación. No hay ventilación adecuada y también hay maestros que tienen laboratorios de computadora, que tampoco pueden utilizarlas”, observó Ayala.

La líder sindical propuso como alternativa que se muden de plantel a otros que tienen su planta física en buenas condiciones y debido a la merma en la matrícula se podrían hacer los arreglos para, no solo hacer estas reparaciones, sino para aprovechar y remodelar la estructura.

Con esta medida, en términos de transportación escolar no tendrían que contratar el servicio, debido a que entre un 85% a 90 % de los alumnos no lo utiliza, según datos que le suministró la directora escolar.

“Es una de las escuelas que van a remodelar, a lo mejor, si hicieran el movimiento deberían aprovechar y comenzar la remodelación para que se trabajen las dos situaciones a la vez, eso fue un planteamiento que nosotros le hicimos hoy a la directora escolar, pero obviamente eso tiene que ser discutido con todos los componentes que es lo que nosotros impulsamos”, subrayó Ayala.