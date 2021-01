La directora ejecutiva de Rehace (Rehaciendo Comunidades con Esperanza), doctora Glorymar Rivera Báez, anunció la disponibilidad de un paquete de ayuda referente a los fondos que son destinados a la seguridad alimentaria en Puerto Rico.

Rehace es una organización sin fines de lucro que forma parte del brazo de impacto social de la Iglesia Metodista de Puerto Rico y la encargada de coordinar y distribuir todo tipo de ayudas recibidas que necesiten las familias puertorriqueñas desprovistas de recursos o suministros. La otorgación de fondos que recibió la organización esta semana -$120,000- es la mayor cantidad de dinero que acoge la organización en una sola asignación destinada a importantes programas de salud alimentaria.

El Concilio de Iglesias de Puerto Rico y las subvenciones de fondos federales posibilitaron la ayuda que hoy se traduce en una cantidad de dinero significativa que impactará positivamente a toda familia con necesidad de manutención. Las ayudas serán distribuidas a través de las iglesias metodistas, las cuales suman 104 alrededor de Puerto Rico.

En una primera ronda, se distribuirán los vales de alimentos a las comunidades en los municipios de Aibonito, Arecibo, Barceloneta, Caguas, Camuy, Cidra, Fajardo, Guayama, Guayanilla, Hatillo, Jayuya, Lares, Manatí, Patillas, Ponce, Salinas (Aguirre), San Juan, Toa Baja, Utuado y Vieques. Si alguna familia necesita la ayuda y está ubicada en otro lugar que no se identificó en los pueblos previamente mencionados, podrá solicitarla directamente a las oficinas de Rehace y se canalizará sin dilación.

Anualmente, Rehace coordina y distribuye una cantidad de dinero destinada para la seguridad alimentaria. El cuerpo pastoral que integra la Iglesia Metodista de Puerto Rico funge como coordinadores directos porque establecen alianzas con los supermercados locales en cada uno de esos municipios. Asimismo, identifican a las familias con necesidades apremiantes, distribuyen y entregan los vales de alimentos, y luego tramitan los recibos para efectos de cumplir con las normativas de las entidades reguladoras. Cabe mencionar que los programas de salud alimentaria forman parte de los proyectos de servicio a la comunidad que Rehace a través de Alcance Comunitario (“Community Outreach”) gestiona desde su creación en el año 2002.

“Nuestra gestión como una organización sin fines de lucro se suma a las demás ejecuciones que realizan otras organizaciones, empresa privada y gobierno. No obstante, el compromiso de Rehace es fiel porque rompe barreras y estructuras burocráticas; nos empeñamos en realzar la dignidad del ser humano ante sus crisis, posponemos la angustia y no damos paso al prejuicio; velamos porque las ayudas lleguen a las familias que sí lo necesitan cuando sabemos que no recibirán otros fondos. De esta forma, evitaremos la ineficacia y duplicidad de servicios; con lo poquito o mucho que podamos aportar, la mano de Dios se ve y acrecienta”, indicó la Dra. Rivera Báez.

Para información puede visitar la página web de Rehace y las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Los números de teléfono para comunicarse con sus oficinas de lunes a viernes son (787) 765-3105, 3120 o 3195.