Sobre 100 mil abonados quedaron sin servicio eléctrico esta tarde, luego que la Unidad 5 de Costa Sur saliera del sistema de manera imprevista, confirmó LUMA Energy.

“Hay relevos de carga debido a que la unidad de Costa Sur 5 salió abruptamente. Seguimos en comunicación constante con las compañías generatrices para minimizar el impacto en los clientes. Estaremos ofreciendo más detalles prontamente”, informó LUMA.

Aunque el conglomerado eléctrico informó que el apagón afecto a unos 150 mil clientes, a eso de las 4:25de la tarde, el portal de esa empresa reflejaba que 126,781 clientes se encontraban sin servicio, 883 de estos debido a mejoras programadas.

Por su parte, Genera PR confirmó la situación en una publicación en sus redes sociales. “Informamos que la unidad 5 de Central Costa Sur salió de servicio de manera imprevista. Nuestros equipos de operaciones investigan la causa para determinar el plan de acción correspondiente”, indicó Genera en su portal.