En la década de 1870, los dueños de plantaciones de caña de azúcar en Puerto Rico enfrentaron un desafío económico mayor. Las ratas diezmaban sus cultivos y amenazaban la rentabilidad de una industria que, en aquel tiempo, constituía el motor principal de la economía local.

24 Fotos El DRNA especificó que son un problema serio pues ocasionan impacto negativos a la diversidad biológica de la Isla.

Ante esta plaga, los propietarios buscaron soluciones externas y decidieron importar desde Asia a la pequeña mangosta india.

El plan resultó simple en teoría: utilizar a este depredador como un método de control biológico eficaz para erradicar a los roedores de los cañaverales. Sin embargo, la realidad ignoró las expectativas iniciales de los agricultores y desató consecuencias ambientales que persisten más de un siglo después.

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¿Por qué no funcionó?

La estrategia falló desde sus inicios por una cuestión de hábitos biológicos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explicaron que la efectividad del plan chocó contra la barrera de los horarios.

Las mangostas actúan principalmente durante el día, mientras que las ratas que habitaban los cultivos azucareros mostraban una actividad mayormente nocturna. Este desajuste impidió el control poblacional de los roedores, pero la especie importada se adaptó con rapidez al nuevo entorno.

Sin la presión de depredadores naturales y con abundancia de recursos, las mangostas comenzaron a reproducirse a un ritmo acelerado, expandiéndose por toda la geografía puertorriqueña hasta consolidarse como una especie invasora.

La dieta de este animal superó los límites esperados por quienes gestionaron su llegada.

El reporte de los CDC detalla que las mangostas ampliaron su menú más allá de los roedores. Comenzaron a consumir aves, reptiles, anfibios y otras especies pequeñas propias de los ecosistemas de la isla. Esta conducta alimentaria alteró el equilibrio natural y provocó daños severos sobre la fauna nativa.

El fenómeno se repitió en otras islas del Caribe, donde la introducción de esta especie produjo resultados similares. Lo que comenzó como una herramienta agrícola se transformó en un problema ambiental crónico que los esfuerzos actuales todavía intentan mitigar en un escenario de biodiversidad profundamente afectado.

El impacto negativo sumó una arista sanitaria alarmante décadas después de su introducción inicial.

Brote de rabia

Según datos de The Wildlife Society, en 1950 las autoridades confirmaron un brote importante de rabia entre las poblaciones de mangostas en Puerto Rico.

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El virus se instaló en el núcleo de esta especie, que pasó a ocupar el lugar de principal reservorio de rabia entre la fauna terrestre de la isla.

Los registros del CDC sitúan históricamente la proporción de casos de rabia en animales vinculados a mangostas cerca del 75%. Esta cifra demuestra el peso del problema: estos ejemplares representan más del 70% de los diagnósticos positivos registrados en la fauna local.

Esta imagen, proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, muestra virus de la rabia. ( The Associated Press )

Las investigaciones científicas profundizaron en el riesgo que supone esta población animal.

Sigue circulando el virus

Estudios realizados en zonas como El Yunque y Cabo Rojo detectaron anticuerpos neutralizantes contra la rabia en aproximadamente el 39% de los animales examinados.

Otros análisis efectuados en diferentes áreas geográficas mostraron niveles cercanos al 17%. Estas variaciones dependen del hábitat específico y de la interacción entre los grupos de animales, pero el mensaje resulta claro: el virus circula de manera constante entre ellos.

La presencia del patógeno constituye un peligro presente no solo para el resto de la fauna, sino también para las comunidades humanas que habitan cerca de las zonas donde estas mangostas establecieron sus madrigueras.

El peligro de contagio a personas quedó plasmado en un caso trágico ocurrido en el sureste de Puerto Rico.

Según informó The Times of India, un hombre de 54 años sufrió una mordedura de mangosta mientras trabajaba en un gallinero. El afectado no acudió a un centro médico para recibir tratamiento. Semanas más tarde, el paciente presentó fiebre, hormigueo, dificultad para tragar y otros síntomas compatibles con la enfermedad.

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El deterioro de su salud fue progresivo y culminó con su muerte.

Tras el deceso, los análisis confirmaron la infección por rabia y la asociaron a la variante caribeña propia de las mangostas.

Este suceso marcó un precedente histórico, pues se trató de la primera muerte documentada en Puerto Rico atribuida directamente a la mordedura de este animal y el primer caso de tales características registrado en Estados Unidos o sus territorios.

17 Fotos Estos animales figuran en los registros del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

La ironía de esta historia se encuentra en la disparidad entre la intención original y el legado actual. La industria azucarera que motivó la importación de las mangostas perdió su relevancia económica con el paso de las décadas. Puerto Rico ya no ocupa el lugar central que ostentaba como productor de azúcar en el siglo XIX.

Sin embargo, la especie que llegó para proteger las plantaciones se quedó de manera definitiva. Las poblaciones de mangostas ocupan hoy una gran cantidad de territorios en la isla. El desajuste ecológico que causó su presencia sigue como un recordatorio de las consecuencias imprevisibles de alterar los ecosistemas mediante la introducción de especies foráneas.

Bien cuesta arriba controlarla

Los esfuerzos para controlar esta plaga enfrentan desafíos monumentales debido a la capacidad de adaptación y al reservorio viral que el animal consolidó tras 150 años de permanencia.

La situación actual exige una vigilancia constante de las autoridades sanitarias y ambientales, ya que el riesgo sanitario persiste en el entorno. La expansión de estos animales por diferentes zonas de la geografía puertorriqueña complica cualquier intento de erradicación total.

Mientras tanto, la especie continúa su ciclo vital al margen de las necesidades humanas que originaron su traslado hace más de un siglo.

El caso de la mangosta en el Caribe permanece como un estudio de caso sobre los riesgos del control biológico mal planificado.