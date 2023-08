Giancara Rosado Nieves dejó su trabajo como maestra en el sector privado para cuidar de su familia, pues no tenía quién se hiciera cargo de su hijo menor y, en medio de su decisión, descubrió un gran talento.

La mujer de 37 años comenzó a confeccionar bisutería para regalarle a sus hermanas, pero su pasatiempo se convirtió en el vehículo para generar ingresos, mediante una empresa que bautizó como “Toque de Belleza”.

Ahí promueve hermosas piezas, elaboradas con piedras semipreciosas, las cuales aprovecha para llevar un mensaje sanador a todas las féminas que, por algún motivo se interesan en su labor.

PUBLICIDAD

Rosado Nieves -natural del barrio San Lorenzo en Morovis- es una feliz madre de dos niños de 11 y 7 años, respectivamente, por quienes ha batallado para darles un mejor porvenir, junto con su esposo Ángel L. Pabón Claudio.

“Toque de Belleza surge hace dos años (2021), debido a una necesidad de estar en mi hogar para poder cumplir con las necesidades de madre y esposa, ya que tengo un esposo diabético y que, por su salud, necesito estar pendiente”, resaltó.

“De esta manera, puedo controlar mi tiempo y dedicarle tiempo a mi familia, pero también a mi negocio. Precisamente, soy maestra de profesión en el sistema privado. y, dejé el magisterio para dedicarme a mi negocio, buscando una mejor estabilidad y mejor tiempo con mi familia”, acotó.

Asimismo, admitió que siempre le llamó la atención la confección de joyería. Sin embargo, pudo despertar ese talento estando en su casa.

“Siempre me ha gustado la confección de joyería y cuando me doy a la tarea que tengo el talento y habilidad, decido darme a la tarea de aprender más, ir más a fondo, buscar gente que me enseñara, aprender nuevas técnicas. Ahí es que surge la marca”, sostuvo la egresada de la Universidad Interamericana de Cupey.

Asimismo, señaló que, para capitalizar el momento, tomó talleres que le ayudaron a perfeccionar sus destrezas, entre estos, bisutería, alambrado profesional, confección de collares y pulseras y, diferentes nudos.

“Yo digo que, un artesano es todo aquel que realiza una pieza con sus manos. Es una inspiración, un tiempo, una idea que nace de ti, para poder ayudar a otras personas como algo único, algo especial, que nadie más lo va a poder tener porque sale de ti”, confesó.

PUBLICIDAD

Entre las piezas que elabora bajo la marca “Toque de Belleza”, están las piedras semipreciosas como ágata, jade, perlas de agua dulce, entre otras.

“Tratamos de trabajarla lo más natural posible, con base en ‘stainless steel’ (acero inoxidable) para darle una mayor durabilidad a la pieza y que la persona tenga una pieza que la pueda utilizar por mucho tiempo, bajo condiciones de sudor, perfume, agua de playa, de piscina, entre otras”, explicó.

“Trabajamos collares en diferentes medidas, pulseras de cerradura, elástica o de hilo, tanto para personas delgadas como chicas plus. Trabajamos cadenas alambradas, en perla, en piedras semipreciosas. Trabajamos piezas doradas”, agregó.

Igualmente, mencionó que, la mayoría de la materia prima la consigue en Puerto Rico, aunque “hay unas piedras en especifico que tengo que traer de afuera, mayormente de Estados Unidos, entre estos, cuarzo, amatista y cuarzo rosado”.

De otra parte, Giancara aseguró que: “Siempre me gusta hacerle ver a las damas que, es una mujer de poder, que es bella, inteligente, fomentar una buena autoestima a través de las piezas. Que no necesitamos que otra persona nos diga que somos bellas para saber que somos bellas”.

“No me arrepiento de haber renunciado a mi trabajo para dedicarme a mi negocio. Actualmente mi esposo sufrió un fallo renal y me llevó a estar con él muchísimos días en el hospital, si no hubiese sido porque soy mi propia jefa, yo no hubiese podido cumplir”, reveló al señalar que hace envíos a toda la Isla y hacia los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Dios hace las cosas con un propósito y, el ser mi propia jefa, me hizo cumplir con mi negocio, como esposa y madre. Amo lo que hago, es mi pasión y trato a través de cada pieza, mostrarle a cada mujer que somos capaces de lograr lo que queramos. Solo tenemos que intentarlo”, concluyó.

Para detalles: Toque de Belleza en Facebook e Instagram.