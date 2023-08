El decano interino de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Humberto M. Guiot, presentó su renuncia al cargo en una carta abierta dirigida a toda la comunidad de la Escuela de Medicina, la que atribuyó a “mis principios y convicción”, informó El Nuevo Día.

La renuncia se produce a menos de 24 horas para que inicie funciones la doctora Ilka Ríos como rectora del Recinto, designación que ha provocado el repudio y rechazo de la facultad de la Escuela de Medicina y de un grupo de legisladores populares. “Esperaba mayor sentido de urgencia y una respuesta afirmativa de parte de ellos, que atendiera los reclamos que nuestra Facultad levantó unánimemente”, afirmó el médico y catedrático en declaraciones a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Me veo en la obligación, por mis principios y convicción, de renunciar a mi posición en el Decanato de Medicina, a menos de 24 horas para que comience un nuevo liderato en el Recinto de Ciencias Médicas”, lee la carta de renuncia de Guiot, quien fungió como decano interino desde el 5 de agosto de 2022.

Hace tres días, la facultad de la Escuela de Medicina aprobó una resolución impugnando el nombramiento de Ríos.

“Las acciones indebidas de la doctora Ilka C. Ríos Reyes, durante su pasada incumbencia como rectora, violaron directamente requisitos de acreditación de la Escuela de Medicina y del Reglamento de la UPR”, lee la resolución que añade que “la Facultad de la Escuela de Medicina no acogió la designación de la Dra. Ilka C. Ríos Reyes, y exige que la Junta de Gobierno de la UPR revierta esta decisión y designe a otro(a) Rector(a) para el RCM a la mayor brevedad”.

De hecho, la designación de Ríos tampoco fue avalada por el Senado Académico del RCM durante el proceso de consulta, ni por la Junta de Gobierno de la UPR. El nombramiento de Ríos Reyes ha provocado una serie de renuncias en los últimos días, entre estas la del doctor Hilton Franqui, decano asociado de Asuntos Académicos de la Escuela de Medicina y quien era el enlace con la Middle States y el Liaison Committee on Medical Education.