Con una vida dedicada al oficio que disfruta, el vendedor de billetes de Lotería Tradicional, Cándido Antonio Vélez, ubica su puesto en la Avenida Los Comerciantes, frente al correo de Guaynabo, donde acuden decenas de personas que buscan diversos servicios que allí se ofrecen.

Desde la venta regular de billetes enteros o por pedazos, don Cándido sazona cada transacción con su característica sonrisa humorística. “‘Soy el billetero que te da la suerte cada semana, ese es mi lema”, dijo.

Con una marcada expresión de alegría, el hombre atiende a todo cliente que llega y despacha con agilidad. “Dime capitán, ¿qué se le ofrece hoy?”, dice a cada varón que hasta allí llega. “Hay que pasarla así, no hay de otra. Uno debe buscarle la vuelta a la gente”, aseguró el billetero con cerca de 50 años de servicio ininterrumpido.

PUBLICIDAD

“Si no tienes buen humor, tú no eres buen vendedor. Le tienes que dar al cliente lo que ellos merecen: cariño, amor y fe”, expresó.

Con servicio de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. los lunes, martes, miércoles y viernes, el veterano billetero ha ganado la simpatía del público que acude hasta su puesto. Los sábados trabaja hasta el mediodía y los domingos son de descanso, aseguró.

Natural de Quebradillas, pero vecino de Guaynabo por 32 años, don Cándido dijo que vender billetes de Lotería le ha permitido sostener económicamente a su familia. “He vivido muy bien de la venta de billetes toda la vida. He mantenido a mi familia y criado a mis dos hijos. Te puedo decir sin duda alguna: ‘Yo soy lotería’”, destacó.

“Con esto he desarrollado muchas amistades y he ayudado a muchas personas pobres y viejitos, porque para el 1975 un grupo de billeteros creamos un tipo de asociación que ayudaba a los vendedores independientes para que pudieran hacer su dinero... Le hacíamos la vida más fácil a aquellos que necesitaban”, recordó.

Al abundar sobre las bondades de su negocio, don Cándido aludió a las oportunidades de ganar que se presentan en cada sorteo.

“Esto es suerte y verdad. Es una de las mejores opciones para el que apueste, por la cantidad de oportunidades de ganar premios. Con la lotería se han beneficiado muchas personas, porque esto se estableció en la isla en el 1945 y desde entonces han sido miles de personas que han jugado y se han pegado de alguna u otra forma”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Y, ¿cuál es su consejo para elegir la combinación de la suerte?, preguntó Somos Puerto Rico. “Esto no es ninguna ciencia. No te podría decir, a pesar de mi experiencia porque hay de todo. He vendido bastantes primeros premios. En este año nada más he vendido como 7. Soy muy dulce para eso. La lotería es un negocio muy bueno, lo que sucede es que hay que saberlo trabajar para ser eficaz”, contestó.

“De igual manera, te puedo asegurar que existen en la actualidad cerca de 150 mil personas que vendemos billetes de la lotería en Puerto Rico, sin sueldo, porque a nosotros no nos pagan por vender lotería. Generamos nuestros ingresos por lo que vendemos de manera directa al cliente y por algún que

otro premio que cae de vez en cuando. Mira, los otros días me pegué con unos billetes que no se vendieron”, expresó entre risas.