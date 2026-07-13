La empresa de telecomunicaciones Liberty atiende una avería -provocada por un corte accidental de fibra óptica- que dejó sin servicio de Internet y telefonía a una gran cantidad de clientes en los municipios de Bayamón, Cataño, Toa Baja y Toa Baja (Levittown).

El problema comenzó cerca de las 2:00 de la tarde de este lunes, 13 de julio.

“Mientras instalaban una valla de seguridad en la carretera cerca del área de la Cárcel Federal en Guaynabo, accidentalmente impactaron nuestra fibra óptica. Esto causó la interrupción de servicio para clientes en la zona de Levittown, Bayamón, Cataño y Toa Baja”, informó por escrito a Primera Hora Giovanna Ramírez de Arellano, directora sénior de Comunicaciones y Responsabilidad Corporativa de Liberty.

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“Nuestros equipos técnicos están trabajando activamente para restablecer el servicio lo antes posible. Ya el servicio está casi reestablecido en su totalidad y los trabajos deben completarse pronto.Lamentamos los inconvenientes y agradecemos su paciencia mientras completamos la restauración”, aseguró Ramírez de Arellano.

Área donde se afectó la fibra óptica de Liberty. ( Suministrada )

“Sin servicio y el teléfono se cae cada vez que llamo al servicio al cliente”, expresó una usuaria a través de Facebook, reflejando la frustración de otros clientes que aseguran enfrentar problemas similares.

En los comentarios de la más reciente publicación de la empresa, los clientes mencionan la interrupción del servicio.

“No hay servicio de Internet y televisión hacen más de dos horas”, escribió una persona a las 4:00 de la tarde.