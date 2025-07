Varios políticos y expolíticos, en su mayoría del Partido Popular Democrático, acudieron en la tarde de este martes a despedir al expresidente de la Cámara de Representante José Ronaldo “Ronny” Jarabo Álvarez, cuyos restos estaban expuestos en la funeraria Puerto Rico Memorial, ante la compañía de familiares y amigos.

Jarabo Álvarez falleció hace dos días, a sus 85 años, luego que se deteriorara una condición de salud que padecía.

Precisamente uno de sus amigos, y también compañero de política, el exsenador Marcos Rigau, celebró su inteligencia y su pasión por la política.

“Ronny y yo estudiamos juntos bachillerato, ciencias sociales y ciencias políticas, tres años juntos en la facultad de ciencias sociales. Y después estudiamos juntos derecho, tres años en la facultad de derecho. Y estábamos en el mismo grupo de estudio”, recordó, agregando que Jarabo, aunque era “un estudiante excelente, un hombre muy inteligente”, no se graduó con el grupo “porque estaba más metido en política que nosotros”, al extremo que “nunca revalidó, porque decidió dedicarse a la política”.

“Y luego estuvimos en la política juntos, yo era senador y él era representante a la Cámara. Muchas veces yo negocié por el Senado y él por la Cámara muchas leyes, muchas leyes. A veces estábamos de acuerdo, a veces no estábamos de acuerdo”, sostuvo, con la sonrisa de alguien que está recordando eventos pasados.

“Fuimos amigos muchos años, desde el 1962 hasta ahora. Toda una vida. O sea, que para mí en parte es como enterrar parte de mi vida vivida”, añadió Rigau.

Sostuvo que, pese a las diferencias que tuvieron, “eso nunca afectó nuestra relación”. Recordó en particular las diferencias que tuvieron sobre la Ley de cierre, en la que él negoció por el Senado y Jarabo por la Cámara, bajo presiones de, “por un lado las iglesias que no querían que se abriera, y por otro lado los centros comerciales que querían que se abriera el día entero”.

“Finalmente llegamos a un acuerdo salomónico, se abría más tarde y se pagaba tiempo doble”’, afirmó Rigau.

“Y repito, tuvimos discusiones y peleas. En una ocasión a él le dio mucho coraje conmigo y me dijo, ‘tú no eres mi amigo’. Y yo le dije, ‘Ronny, aunque tú no quieras, somos amigos. No lo puedes evitar. Es como cuando uno es familia, que es familia comoquiera. Después de tantos años, no lo podemos evitar. Podemos tener diferencias y podemos tener discrepancias, pero no lo podemos evitar”, comentó sobre su “relación de varias décadas, de más de 60 años”.

Afirmó que, además de haber sido un hombre “muy inteligente”, se dedicaba a la política, porque “la política era su pasión. Su primera pasión siempre fue la política, y vivía para la política. Le encantaba ser político”.

“Y antes de eso fue cantante, cantante de zarzuela y de ópera, cuando estudiaba escuela secundaria”, añadió.

“Pero fuimos, repito, amigos, con muchos acuerdos y algunos desacuerdos. Los desacuerdos no son importantes en este momento. En la muerte todo se deja atrás. En la muerte uno solamente recuerda las cosas buenas. Y yo recuerdo que era un hombre inteligente, apasionado con la política, controversial como casi todas las personas que tienen dos dedos de frente”, insistió Rigau.

Agregó que el legado que deja Jarabo es el de “una persona que se superó a situaciones difíciles de su vida y de su familia, y puedo hacer una vida de éxito a pesar de problemas existentes en el pasado. Fue un hombre dedicado a su pasión, que era la participación en los procesos políticos del país, y lo hizo con muchísima vehemencia, con muchísima pasión. Ese yo diría es su legado”.

Además de Rigau, también estuvieron presentes en el velatorio en horas de la tarde el senador José Luis Dalmau, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, y los exlegisladores Ferdinand Mercado, Ángel Matos, Jaime Perelló y Jorge de Castro Font, entre otros.

Asimismo, acudió “a dar el pésame, a compartir un ratito con la familia” el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo. El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernandez, no pudo acudir presencialmente por problemas de salud, pero envió un mensaje a la familia a través de un representante.

“Me deja varias lecciones. Nosotros comenzamos amistad desde que yo era secretario del Trabajo, hace ya más de 15, 16 años. Luego cuando estaba fuera del gobierno compartimos paneles en la radio, teníamos un programa juntos en la televisión. Fue consejero cuando el tiempo que estuve en el Senado, particularmente en momentos difíciles que tuve que dejar unas comisiones él estuvo ahí brindándome consejos”, sostuvo Romero sobre Jarabo, a quien definió como “ejemplo de verticalidad”.

En la foto, el alcalde de San Juan Miguel Romero conversa con el exlegislador Marcos Rigau. ( Xavier Araújo )

“La última controversia pública política (que tuvo Jarabo) fue aquella cuando me acompañó a la radicación de la candidatura (a la alcaldía de San Juan)”, recordó, con la voz entrecortada. “Fue una muestra de que… en la política las amistades son bien complicadas, y expresar la amistad con acciones y no con palabras pues es complicado. Y el aprovechó esa oportunidad”.

“Para mí fue una enseñanza también de que, los principios, los valores no se claudican. El bienestar colectivo, cuando uno cree en lo que está haciendo, eso va por encima de los interese políticos, y sobre las lealtades a los partidos. Así que yo espero en lo que me queda por vivir, y el tiempo que yo esté en el servicio público, al igual que a otras personas que trato de honrar con mis acciones, pues honrarlo y ganarme siempre esa confianza desprendida que él me dio”, agregó el alcalde capitalino.

Jarabo recibirá un homenaje póstumo mañana, miércoles, por parte de la Cámara de Representantes, como parte de sus exequias fúnebres. Sus restos serán llevados al Capitolio a eso de las 11:00 a.m., escoltados por una guardia de honor a cargo de miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, hasta la Rotonda de la Constitución, donde permanecerán durante los actos oficiales.

El evento estará abierto al público en general luego de finalizar los actos oficiales.

La coordinación para las exequias fúnebres en el Palacio de las Leyes se realizó en colaboración con la familia de Jarabo Álvarez, incluyendo su viuda, Madeline Rolón y sus hijos, José Luis y Ana María Jarabo.

Como parte de los actos se celebrará un acto ecuménico, el cual estará liderado por el pastor Josué Carrillo Quiñones.

La primera guardia de honor estará compuesta por los expresidentes de la Cámara Zaida “Cucusa” Hernández Torres, Carlos Vizcarrondo Irizarry, José Aponte Hernández, Jaime Perelló Borrás y la gobernadora, Jenniffer González Colón, quien presidió dicho cuerpo durante el cuatrienio de 2009 a 2012.

Otras guardias de honor serán lideradas por representantes y exrepresentantes.

Al culminar, el féretro se trasladará hacia el cementerio municipal de San Juan.