Sin duda, el paso de José Ronaldo “Ronny” Jarabo Álvarez por la política puertorriqueña trascendió colores y puntos de vista que, alguna vez lo enfrentó a sus colegas de diversas colectividades.

Al conocerse este domingo su deceso, líderes políticos del Partido Popular Democrático (PPD) -donde militó- y del Partido Nuevo Progresista (PNP) exaltaron las bondades del expresidente de la Cámara de Representantes.

“Con profundo pesar, recibo la noticia del fallecimiento de Rony Jarabo, expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Rony fue un líder brillante, un orador excepcional y un servidor público comprometido. Mi más sentido pésame a su familia y amistades. Que descanse en paz”, informó el comisionado residente y presidente del PPD, Pablo José Hernández.

De inmediato, llovieron los mensajes de solidaridad con la familia de Jarabo Álvarez, cuya salud se deterioró a causa de un tumor cerebral que le fue diagnosticado inesperadamente y desde que fue operado el pasado año.

El exgobernador Alejandro García Padilla lamentó la partida del exlegislador, que tenía 85 años, entristecido por las “demasiadas veces” que la inmediatez “hace que los pueblos entren en el incendio voraz de la discusión cotidiana y olvide las aportaciones grandes de sus hijos más distinguidos”.

“Rony Jarabo fue grande en una época donde era más difícil brillar. Que sepan los más jóvenes y que no olviden los más viejos: hoy perdimos un gran puertorriqueño que aportó mucho a nuestro país”, manifestó el exgobernador del PPD.

El alcalde de la capital, Miguel Romero, quien cultivaba una gran amistad con Jarabo Álvarez, compartió que para él, el veterano político “fue mucho más que un mentor y consejero durante muchos años”.

“Fue un verdadero amigo; de esos que, en el mundo de la política, demuestran su lealtad con acciones, no con palabras. Sus llamadas nunca faltaban. Y cuando tenía que estar presente, ahí estaba, sin importar las consecuencias. Fue un líder valiente, determinado, con agallas. Un hombre de principios que nunca claudicaron”, expresó el alcalde de San Juan.

“A su esposa Madeline y a todas las personas que lo quisieron de verdad, les envío un fuerte abrazo solidario en este momento de duelo. Gracias, Ronny, por tu amistad, por tu apoyo incondicional y por recordarnos que el bienestar colectivo siempre debe estar por encima de la política partidista”, añadió el ejecutivo municipal quien decretó cinco días de duelo en la capital. “Este acto no es solo un reconocimiento a tu legado institucional, sino también un homenaje a tu valentía, solidaridad y coherencia humana”.

Más reciente, Jarabo Álvarez protagonizó un escándalo dentro de las filas del PPD, pues se había presentado en una actividad de Romero para repetir en la alcaldía de San Juan.

En medio de la controversia suscitada en noviembre de 2023, el exrepresentante fue expulsado del PPD. Pero, la decisión se revirtió posteriormente, ya que no se siguió el debido proceso de ley.

Hace unos días, el actual comisionado residente pidió oraciones por la salud de Jarabo Álvarez y anunció que las sanciones en contra del otrora líder de la Pava, quedaban sin efecto.

El expresidente del Senado y actual senador por acumulación, José Luis Dalmau Santiago, por su parte, describió a Jarabo Álvarez como “una figura histórica del Partido Popular Democrático y un pilar de la política puertorriqueña”.“Para muchos, Rony Jarabo fue el presidente de la Cámara, uno de los más grandes líderes del Partido Popular Democrático y, sin duda, uno de los mejores oradores que ha dado la política puertorriqueña. Aunque todo eso es cierto, para mí fue mucho más”, expresó Dalmau.El también exlíder senatorial recordó a Jarabo como su mentor y figura paternal dentro de la política.

“Rony fue un segundo padre, quien me brindó mi primera experiencia legislativa y quien desde entonces me acompañó en cada paso que he dado en mi carrera pública. Su consejo, su temple, su visión y su amor por Puerto Rico marcaron profundamente mi vida”, añadió.

Dalmau Santiago, resaltó además el legado de servicio público de Jarabo, quien presidió la Cámara por dos cuatrienios de 1985 al 1992.

“Estaré eternamente agradecido por su servicio al país y por las enseñanzas de vida que me dejó. Hoy lo despedimos con tristeza, pero también con la fe de que su alma ha pasado a morar con el Señor. Que en paz descanses, Rony”, concluyó.

El presidente del Senado, el novoprogresista Thomas Rivera Schatz, colgó también un mensaje en redes sociales que lee: “Falleció un gran amigo, líder político como pocos, hombre de estado, pero sobre todo buen puertorriqueño. Un adversario sagaz, un contendor aguerrido, asesor valioso, elegante en el vestir, el trato a los demás y el verbo. Hombre intelectual y cabal. José Ronaldo Jarabo, “ Rony” hermano, amigo, ¡descansa en paz! ¡Te extrañaremos!”

El expresidente de la Cámara de Representantes, el penepé José Aponte, destacó el trabajo que hizo el fenecido legislador tras su mandato.

“Hoy la Cámara de Representantes pierde una de sus más fogosas voces, una persona que se distinguió por lo apasionado de sus mensajes y el deseo de continuar laborando por Puerto Rico, aún décadas después de haber salido de la política electiva y dejado la presidencia de este cuerpo legislativo, el más cercano a nuestra gente”, comentó el líder estadista.

“José Ronaldo ‘Ronny’ Jarabo se le recuerda, además, por ser un buen amigo y debatiente, siempre firme en sus posturas. Consejero de muchos de nosotros. Nuestras oraciones están con su esposa, Madeline, su familia y amigos en este difícil momento”, añadió el ahora presidente de la Comisión de Relaciones Federales y Veteranos de la Cámara Baja.

La representante Lourdes Ramos, mientras tanto, lo describió como un hombre singular y un guerrero, que marcó una época.

“Hablar de Rony Jarabo es establecer claramente lo que es un hombre íntegro y vertical que amó intensamente a esta patria y que nunca dejó de colaborar con cualquier esfuerzo que redundara en el interés común de la ciudadanía”, expresó.

La legisladora afirmó que Jarabo tenía un don de gente que le supo ganar las simpatías de todo el pueblo, que le reconoció su notable inteligencia, verbo y capacidad de identificar causas de la problemática puertorriqueña, en su desarrollo democrático.

“Para mí, fue un hombre de verdadera estatura patriótica, aunque un guerrero, supo tender puentes y avenidas de consenso, mucho más allá de cualquier convicción o interés ideológico. Puerto Rico pierde a uno de sus grandes, y yo le reconozco con absoluta verticalidad”, afirmó con tristeza.

Ramos describió a Jarabo como una persona que supo enfrentar múltiples avatares, sin que ello mermara su amor por el pueblo y por contribuir con su talento, al mejoramiento de la calidad de vida colectiva.

“Rony era un ser afable y generoso de corazón, que imprimió su verbo y personalidad como miembro y líder en la Cámara de Representantes, como en diversos aspectos de la vida pública. Extrañaremos su presencia así como su imponente personalidad y capacidad de análisis”, afirmó.

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, y su presidente, el alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González Otero, también lamentaron el deceso de una “figura emblemática de la política puertorriqueña y defensor incansable de la democracia y el pensamiento crítico”, como describió a Jarabo Álvarez.

“‘Rony’ no solo presidió con sabiduría y firmeza la Cámara de Representantes, sino que dejó una huella imborrable como orador brillante, intelectual apasionado y servidor público comprometido con el país. Su legado vive en cada palabra bien dicha, en cada debate donde la razón y la justicia se encontraron, y en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de escucharle y aprender de él. Hoy Puerto Rico pierde a uno de sus grandes. Desde cada rincón de nuestra isla, los alcaldes y alcaldesas se unen al duelo de su familia y de todos los que le amaron y admiraron. Gracias por tanto. Que tu voz siga resonando en los pasillos de la historia. Que descanse en paz”.

Mientras, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, destacó el compromiso del fenecido legislador.

“Natural de nuestra ciudad de Cayey, forma parte de tantos otros hombres y mujeres que vieron en el servicio público la vía más amplia y generosa de servirle a su pueblo. Siempre será destacado, tanto por allegados como por adversarios, como un gran orador y parlamentario de gran altura intelectual. Vayan las condolencias de todos los cayeyanos a su familia. Que descanse en paz”, indicó Ortiz Velázquez.

Como un “líder indiscutible, hombre de un verbo sagaz y gran orador” lo describió, por su parte, el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez.