El comisionado residente en Washington y actual presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, pidió esta noche oraciones por el expresidente de la Cámara de Representantes, José Ronaldo “Rony” Jarabo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Hernández anunció además que las sanciones en contra del otrora líder de la pava, quedan sin efecto.

“Les pido una oración por Rony Jarabo, quien se encuentra delicado de salud. Anoche por escrito y hoy en persona le notificamos que las sanciones en su contra quedan sin efecto. Agradecemos su servicio al partido y al país”, reza el mensaje compartido en las redes sociales del comisionado.

PUBLICIDAD

En noviembre del 2023 y bajo la presidencia en el PPD de Jesús Manuel Ortiz, Jarabo había sido desafiliado de la colectividad luego que este último endosara en una actividad pública al alcalde novoprogresista de San Juan, Miguel Romero.

“Sí, yo apoyé al incumbente alcalde, que es un gran alcalde de San Juan. Decir que me desafiliaron, que equivale a la expulsión, no ceo que tiene validez y lo voy a impugnar en los tribunales”, llegó a expresar el veterano líder de la pava.

Jarabo había indicado que esperaría a una vista administrativa de la Junta de Gobierno del PPD para tomar una determinación.

No obstante, hoy, el comisionado residente -en su mensaje en las redes- adjuntó una carta suya enviada al exlegislador en la que se le indica que “tras realizar una revisión de los expedientes del partido, no consta querella alguna presentada en su contra. No obstante, de existir alguna querella que no hubiese sido identificada o radicada formalmente, la misa se deja sin efecto, conforme se comunicó públicamente en conferencia de prensa celebrada el 3 de febrero de 2025, como parte de las medidas de refundación que hemos adoptado en esta nueva etapa del Partido”.