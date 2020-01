La ayuda llegó. Los instrumentos de la Banda Escolar de Guayanilla fueron restacados hoy de uno de los edificios de la Escuela Arístides Cales Quirós donde quedaron atrapados luego que los sismos registrados en la zona comprometieran la estructura.

Luego que Primera Hora diera a conocer la situación, el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, solicitó la ayuda a Nino Correa, jefe de Operaciones del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastre (NMEAD) para el rescate del equipo valorado en alrededor $500,000 y para el que los estudiantes han trabajado por décadas para poder adquirirlos.

Correa junto a su equipo de trabajo evaluaron la estructura y con los cuidados adecuados, personal de NMEAD entró a recuperar los instrumentos. Se unieron a la misión, la directora del plantel, Glenda Ramos, la organización Creando Conciencia de mi Tierra, así como padres y estudiantes.

Según la directora de la banda, Maribel Lugo, el alcalde les proveyó un espacio donde se custodiarán hasta que el Departamento de Educación le dé instrucciones del lugar donde se reanudarán las clases.

“Se movieron a un lugar más seguro. Todavía quedan cositas, pero se movió, te diría que el 99% de los instrumentos. Falta mover cosas de oficina y los arreglos musicales que están allá adentro”, dijo complacida.

“Estoy explotá, pero estoy bien contenta. Ya bajé revoluciones y estoy bien agradecida porque esto fue de la noche a la mañana, yo pidiendo y rezando cómo se iba a bregar. Me siento satisfecha”, soltó con alegría.

“Fue un trabajo en equipo espectacular, estoy bien complacida por lo que se hizo hoy”, añadió.

Aun recaba la ayuda de la empresa privada para la donación de vagones con el fin de que los instrumentos eventualmente puedan ser transportados al área que se designe para que la banda pueda practicar.

“El Departamento de Educación no ha designado un sitio específico ni cómo van a resolver”, señaló.

La banda que fue fundada en el 1975 bajo la dirección del exacalde de la ciudad, Edgardo Arlequín, aun tiene varios compromisos programos pero la profesora no sabe si podrán cumplir porque no cuentan con los equipos, no ha podido prepararse y algunos de sus estudiantes ante la situación se han ido con sus familiares al extranjero por la situación suscitada con los temblores de tierra en la zona.

En su calendario tiene para febrero actividades en San Juan, así como en el Festival de la Novilla en San Sebastián y el Carnaval de Ponce.