Decenas de residentes de un camino de Cupey Bajo llevan más de cinco días suplicando a personal de LUMA Energy que reestablezca el servicio de energía eléctrica, afectado desde el pasado martes tras el paso por puerto Rico de la tormenta tropical Ernesto.

Las aproximadas 15 familias del camino Roque Castro, la mayoría compuesta por adultos mayores, denunciaron a Primera Hora que, aunque ellos no cuentan con energía eléctrica, las calles y caminos a su alrededor sí, por lo que sospechan que sus querellas a la empresa no están siendo tomadas con la urgencia requerida al no ser una comunidad grande.

“Llevamos cinco días sin luz con un poste inclinado y con cables cercano y expuestos a casas. Se han hecho varias querellas y una última por situación peligrosa por la cercanía de los cables. LUMA no ha pasado ni a evaluar. Tenemos personas enfermas y envejecientes”, manifestó Alicia Castro, residente del camino.