Coamo. Frente a la cercanía de la tormenta tropical Ernesto, la vulnerabilidad energética que experimentan hace casi dos meses municipios del sur y centro de la isla podría agravarse, advirtió este martes el alcalde Juan Carlos García Padilla.

“Si sopla mucho (viento) en la montaña, y se cae la línea 4800, que viene de Cayey, nos quedamos sin luz inmediatamente”, anticipó el alcalde coameño, en entrevista con Primera Hora.

Además de Coamo, desde junio, pueblos como Aibonito y Santa Isabel sufren un calvario por la inestabilidad en el servicio de energía eléctrica, luego que una falla en un transformador localizado en el sector Useras de Santa Isabel dejara la región a oscuras por días.

García Padilla recordó que dependen de la línea 4800, ya que carecen de una “línea de resguardo”. El transformador tampoco ha sido reparado, pues el equipo sustituto que fue movilizado hasta el lugar, a un costo de $4 millones, no funcionó.

Actualmente, LUMA Energy, el operador de la red de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, trabaja en la reparación de las líneas 100 y 200, que darían redundancia al servicio eléctrico de Coamo y Santa Isabel, pero los trabajos no han finalizado.

“Ahora mismo, no hay línea de resguardo. Lo que hay son unos generadores eléctricos en la subestación del Boulevard (en Coamo). Les pregunté (a LUMA) si los van a conectar, pero no me han contestado”, agregó García Padilla.

Este medio intentó obtener declaraciones de los alcaldes de Santa Isabel y Aibonito, Rafael Burgos Santiago, y William Alicea Pérez, respectivamente, pero al momento de esta publicación no había sido posible.

El lunes, el presidente de LUMA, Juan Saca, anticipó interrupciones “prolongadas” en el servicio de energía eléctrica producto de las condiciones del tiempo.

“Es importante que entendamos que, si tenemos vientos de 50 millas por hora, eso va a afectar al sistema y va a significar que van a haber interrupciones de servicio. Eso es una realidad. Tenemos la realidad de la vegetación que todavía está adentro de las líneas… Con vientos de 50 millas por hora, en definitiva, van a haber interrupciones eléctricas”, indicó el ejecutivo tras participar de una reunión celebrada temprano en La Fortaleza.

Con problemas algunos refugios

De otra parte, el alcalde de Coamo comentó que espera “mucha lluvia” en su municipio, por lo que solicitó al Departamento de la Vivienda la apertura de cinco refugios, tanto en el área urbana como en la montaña.

Lamentó, empero, que varias instalaciones educativas que servirían de albergue durante la emergencia confronten problemas con sus generadores o cisternas de agua. En otro de los casos, sostuvo García Padilla, la empresa privada que tiene a cargo la operación de los refugios le comunicó que no tiene personal para atender la emergencia.

El alcalde indicó que la intención es continuar adelante con la apertura de refugios, pero este miércoles espera consolidar su operación en la medida que las condiciones del tiempo lo permitan.

Asimismo, aseguró que tiene la brigada de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal activa. Tradicionalmente, Coamo es vulnerable a deslizamientos de tierra en las carreteras PR-14, PR-155 y PR-555.

Cayey ultima sus preparativos

Mientras, en Cayey, el alcalde Rolando Ortiz Velázquez aseguró que tendrán disponible un refugio en la Escuela de Bellas Artes Municipal, localizada en el centro urbano.

Aunque durante el huracán Fiona, en 2022, el municipio experimentó inundaciones severas en varias comunidades de la montaña, Ortiz Velázquez confía que esta vez la situación sea distinta, ya que realizaron trabajos de mitigación en lugares como La Planicie y Matón Abajo, además de una parte del área urbana.

“Sabemos que el impacto de los vientos puede ser fuerte en la cordillera de Cayey, donde están los barrios Jájome, Sumido, Cercadilla y una parte del Farallón. Pero estamos listos. Tenemos los recursos organizados y con el combustible necesario. El recurso humano se retiró temprano en caso de que tengamos que activar gente mañana en la mañana”, sostuvo el ejecutivo municipal.