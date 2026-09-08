La expectativa de contratación de empleados en la Isla para el periodo de octubre a diciembre es de un 34%, una reducción de 12% en comparación con el pasado trimestre, según la encuesta trimestral de la empresa ManPowerGroup. Sin embargo, ello representa un aumento del 19% en comparación con la misma fecha, el año pasado, lo que mantiene a Puerto Rico entre los países con mayor intención de contratación, informó Melissa Rivera Roena, gerente general de ManpowerGroup Puerto Rico.

Según explicó mediante comunicado de prensa, los resultados para este nuevo trimestre de la Encuesta de Expectativas de Contratación de ManpowerGroup sitúan a Puerto Rico en el décimo tercer puesto (13) entre 42 países encuestados, una baja de doce con respecto al trimestre anterior. No obstante, cuando se analiza el resultado global a través del tiempo, Puerto Rico es el segundo país de mayor intención de contratación (19%) a nivel mundial, superado solamente por Panamá (26%).

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“Los resultados de la encuesta para este último trimestre del año muestra un resultado mixto porque, aunque hay una reducción con respecto al pasado trimestre, hay un aumento muy importante cuando comparamos con el mismo periodo del año pasado. Los datos nos hablan de un mercado de contratación muy estable en Puerto Rico que nos mantiene en los primeros puestos a nivel global”, expresó la gerente general.

Según la portavoz de la empresa multinacional, los resultados revelaron que, al desglosar la tendencia neta de la encuesta para el cuarto trimestre del año, el 48% de los empleadores en Puerto Rico prevé que aumentará su plantilla, 39% no hará cambios, 11% planifica reducirla y 2% aún no sabe qué acciones tomará, de ahí surge la expectativa neta de 34%.

En términos geográficos, se estima una mayor contratación en las regiones metropolitana (43%), la central (42%) y el este (32%). Las regiones de menor intención en este periodo son la norte (28%) y la sur (23%).

Afirmó que las empresas con plantillas de 10 y 49 empleados reportaron el porcentaje más alto (55%) de intención de contratar nuevos empleados, seguidas de las que tienen una nómina 250 a 999 (46%) y las de un rango de 1,000 a 4,999 trabajadores (40%). Las compañías que esperan menor intención de contratación son las microempresas de menos de 10 empleados (17%) y las que cuentan con 50 y 249 trabajadores (25%). Las empresas de mayor tamaño de 5,000 trabajadores o más, reflejaron una expectativa de 37%.

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Resaltó que todos los sectores económicos medidos registraron aumento en la encuesta. Comercio y logística con 53% encabezan los resultados, seguido de la manufactura e información con un 44%, cada una. Otros renglones que también mostraron crecimiento fueron recursos naturales (35%), construcción y bienes raíces (34%), finanzas y seguros (33%), servicios profesionales científicos y técnicos (30%), hospitalidad (23%) y sector público, salud y servicios sociales (19%).

Rivera Roena señaló que en el renglón de “entry level” los patronos afirman que la contratación de trabajadores de nivel inicial está aumentando. Un 57% estima un aumento de nuevos puestos, 23% no prevé cambios y se observa disminución en 19%.

La comparativa por países para este cuarto trimestre resultó con India en el primer puesto con 54% de intención de contratación, seguido de Brasil (53%). Eslovaquia (3%), Rumanía (4%) y Japón (7%) son los países con la tendencia más baja. El promedio global es de 29%.

Dijo que cuando se les preguntó a los patronos cuánto tiempo se tarda en cubrir una vacante en su organización en comparación con el año pasado, se registró un empate de 36% entre quienes dicen que no hay cambios y quienes piensan que es más lento, 27% dijo que es más rápido y el 1% no está seguro.

Abordados sobre los factores que ayudan a la organización a cubrir las vacantes más rápido en comparación con el año pasado, la respuesta fue que hay más colaboración entre el departamento de Recursos Humanos y los gerentes de contratación, procesos internos de aprobación y de toma de decisiones más rápidos, más candidatos están presentando su solicitud de empleo gracias a que ofrecemos mayor flexibilidad (por ejemplo, opciones de trabajo remoto o híbrido), el uso de tecnología de reclutamiento e IA mejora la eficiencia y una mejor segmentación de candidatos.

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Por el contrario, los aspectos que desaceleran la contratación son la falta de candidatos con las competencias requeridas, menos candidatos a través de referencias o redes profesionales, duración o complejidad del proceso de reclutamiento, incluida la obtención de aprobaciones internas y el congelamiento de vacantes, puntualizó la gerente general.

La encuesta contó con una muestra de 500 empleadores a través de todo Puerto Rico que no son clientes de ManpowerGroup por principios éticos y transparencia del instrumento. Para ver los resultados completos de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup del tercer trimestre de 2026 visite: blog.manpowergroupcca.com

La próxima encuesta se publicará en diciembre y se informarán las expectativas de contratación para el primer trimestre de 2027.