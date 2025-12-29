A lo largo del año 2025 se suscitaron un sinnúmero de eventos que fueron noticias de impacto significativo, tanto en Puerto Rico como en el mundo. A continuación recordamos algunos de esos sucesos:

Gabriela Nicole Pratts Rosario fue asesinada en la madrugada del lunes, 11 de agosto de 2025. ( Suministrada )

El terrible caso de Gabriela Nicole:

En la medianoche del 11 de agosto, luego del cierre de una fiesta de verano auspiciada por el Municipio de Aibonito, se suscitó una pelea entre jóvenes en el desvío Roberto Colón, en ese pueblo, que terminó con el asesinato con un objeto punzante de Gabriela Nicole Pratts Rosario, una adolescente de 16 años.

Las autoridades radicaron cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas contra Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, que entonces tenía 17 años. Ambas enfrentan procesos judiciales por esos cargos, por separado. Aunque la defensa de Avilés Cabrera alegó que no tenía la facultad mental suficiente, está siendo procesada como adulta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un anuncio en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2025. EFE/WILL OLIVER ( WILL OLIVER / POOL )

Promesa de Trump de cheque de $2,000 para los ciudadanos estadounidenses:

A finales de noviembre el presidente estadounidense Donald J. Trump prometió, a través de su página en la red social Truth Social, que entregaría un “dividendo” de $2,000 a los ciudadanos estadounidenses como resultado de su política de aranceles, que recibirían en algún momento del 2026.

Aunque no se anunciaron detalles de cómo ocurriría ese pago, el presidente sí indicó que no incluiría a “quienes tienen ingresos altos”, si bien no precisó cuál sería la cifra para quedar excluido.

A pesar del anuncio del presidente, que reiteró días después, la entrega de tales cheques requiere la aprobación del Congreso, y al momento no está claro si eso ocurrirá. Varios legisladores ya han declarado que se oponen a que ocurra y, a días de finalizar el año, no se había anunciado todavía ninguna medida concreta ni aprobación del Congreso que respalde la entrega de esos cheques.

Fotografìa de archivo, tomada el 02/04/2025, que muestra a rescatistas trabajando en el edificio derrumbado en Bangkok a causa del terremoto registrado el 28 de marzo en Birmania (Myanmar). EFE/EPA/NARONG SANGNAK ( NARONG SANGNAK )

Terremoto en Birmania:

El 28 de marzo un sismo con una intensidad de 7.7 estremeció a Birmania (Myanmar), cerca de Mandalay, y dejó al menos unos 2,400 muertos y sobre 3,400 heridos, así como una cifra indeterminada de desaparecidos.

El potente terremoto, que afectó a unos 17 millones de habitantes, provocó un sinnúmero de derrumbes y cuantiosos daños materiales, y se sumó a la tragedia que padece esa nación, que está sumergida en una prolongada guerra civil que ha provocado miles de desplazados y una gran crisis humanitaria.

El sismo también afectó a la vecina Tailandia, donde también hubo algunos muertos y daños materiales.

Velatorio del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos. ( alexis.cedeno )

Asesinato de biólogo marino en Yauco

Un altercado entre vecinos ocurrido en la noche del 15 de julio en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco, terminó con el asesinato a tiros del biólogo marino Robert Viqueira Ríos, de 49 años, y quien era fundador y director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Protectores de Cuencas, Inc. El enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, de 45 años, confesó a las autoridades haber cometido el crimen, que además fue captado en video por cámaras de seguridad de la casa de la víctima.

En noviembre, un tribunal encontró causa para juicio contra Meléndez Velázquez por los cargos de asesinato en segundo grado, violación a la Ley de Armas, así como de tentativa de asesinato en segundo grado, por atentar contra la viuda del científico, Moshayra Vicente Cruz. Originalmente también se le había acusado de otros dos cargos de escalamiento y violación a la Ley de Armas, pero esos no prosperaron.

Los titulares de LUMA Energy, Juan Saca; de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y zar de Energía, Josué Colón; y de la AEE, Mary Carmen Zapata, en una vista ante la Cámara de Representantes.

Demanda del Gobierno de Puerto Rico contra LUMA:

El 11 de diciembre el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), acudió al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para presentar una demanda contra LUMA Energy, pidiendo la invalidación de la extensión del contrato suplementario bajo el cual esa empresa opera los componentes de transmisión y distribución del sistema eléctrico, alegando que la aprobación de dicho contrato no se hizo de la manera correcta. Días después, el 16 de diciembre, la gobernadora Jenniffer González Colón presentó otro recurso, ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, solicitando que se declarara nula, inválida y sin efecto jurídico la la extensión del contrato suplementario a LUMA.

LUMA consideró las acciones del Gobierno como unas con motivaciones políticas, y acudió ante el Tribunal Federal para pedir que se trasladara la demanda a ese foro.

Sin embargo, el 19 de noviembre, la jueza Laura Taylor Swain, que está a cargo de los procesos de quiebra de Puerto Rico en el tribunal federal, desestimó la petición de LUMA de trasladar a ese foro otra demanda anterior del Gobierno en su contra, lo que fue visto por La Fortaleza como una victoria, y presagio de que la jueza federal también dejaría en el foro estatal la demanda para cancelar el contrato suplementario.

Paralelamente, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se pronunció en contra de la intención del gobierno de cancelar el contrato a LUMA.

El programa "Pronto pa tu casa" fue anunciado a principios de diciembre. ( Shutterstock )

Gobierno anuncia hasta $60 mil para compra de primer hogar

A principios de diciembre la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) anunció un programa llamado “Pronto pa’ tu casa”, que a partir de enero próximo otorgaría una asistencia de entre $45,000 y $60,000 para la compra de primer hogar a familias de ingresos bajos y moderados que no sean propietarias de vivienda.

Este programa se sumará al de Asistencia Directa al Comprador, que ofrece sumas similares para la compra de primer hogar a familias que cumplen con ciertos requisitos.

Se estima que unas 2,600 familias puedan beneficiarse este programa, que será financiado con una asignación de $100 millones provenientes de fondos CDBG-Mit.

2024 . 09 . 12 - Juicio contra Mayra Nevarez Torres por el choque en el que murió Justin Santos. En la foto, Nevarez Torres llega al tribunal de Caguas. ( Alex Figueroa Cancel )

Condena a prisión en el caso de Mayra Nevárez:

Luego de un extenso proceso judicial, a principios de diciembre un tribunal determinó que Mayra Nevárez Torres, de 50 años, deberá cumplir cárcel por causarle la muerte a Justin Santos Delanda y grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía, al ocasionar un accidente de tránsito el 21 de noviembre de 2021, mientras conducía en estado de embriaguez.

Nevárez Torres fue declarada culpable el 12 de septiembre de 2024 por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, y el 30 de enero una jueza del Tribunal de San Juan la sentenció a 15 años de restricción domiciliaria con grillete electrónico, así como una restitución de $10,000 y someterse a un tratamiento por uso y abuso de alcohol.

Sin embargo, la fiscalía apeló y un Tribunal Apelativo determinó que la sentencia era incorrecta y que debía cumplir ese tiempo de 15 años en prisión y no bajo arresto domiciliario. La decisión del Apelativo fue luego reconfirmada por Tribunal Supremo.

Nevárez espera hoy, lunes, su vista de resentencia.

El portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78), el más grande del mundo, en aguas del Mar Caribe.

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela:

Estados Unidos, que acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro y a su gobierno de liderar un cartel de narcotráfico, aumentó desde agosto su presión sobre Venezuela, con un incremento notable en su despliegue militar en el área del Caribe, como parte de una campaña contra el narcotráfico.

Como parte de la escalada, Estados Unidos ha destruido en el Caribe y el Pacífico unas 30 lanchas que alega estaban vinculadas al tráfico de drogas, provocando la muerte de más de 100 personas, hechos que han sido considerados por una diversidad de entidades como el equivalente a ejecuciones extrajudiciales.

Asimismo, Estados Unidos ordenó un bloqueo naval a la entrada y salida de buques petroleros que considera parte de una flota fantasma venezolana que opera bajo banderas de otras naciones, y que ha sido sancionada por Washington, y ha incautado ya tres buques petroleros.

En medio de estas tensiones, también ha aumentado la presencia militar en Puerto Rico, donde incluso se han estado realizando ejercicios militares.

El Papa León XIV saluda después de pronunciar la bendición Urbi et Orbi (en latín "a la ciudad y al mundo") el día de Navidad desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el jueves 25 de diciembre de 2025. (AP Photo/Gregorio Borgia)

Muerte de Francisco y elección el nuevo papa

El 21 de abril falleció el papa Francisco, a sus 88 años. Algunos días después, el 8 de mayo, se dio a conocer la elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, quien escogió llamarse León XIV.

El papa León XIV, un misionero con una extensa experiencia de trabajo en Perú, país cuya nacionalidad adquirió, se convirtió así en el 267 pontífice de la historia. Electo al cargo a sus 69 años, hizo historia al convertirse en el primer papa estadounidense y peruano. Desde sus inicios, dejó claro que su programa de gobierno estaría en línea con el trabajo de su predecesor, Francisco.

La tragedia en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo provocó la muerte de 236 personas y otras 180 resultaron heridas. ( The Associated Press )

Tragedia en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo:

En la madrugada del 8 de abril, se desplomó el techo de la popular discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, provocando la muerte de 236 personas, entre ellas el famoso merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba en el local.

Otras 180 personas resultaron heridas.

Una investigación en torno a la tragedia reveló que la discoteca operó por años sin los debidos permisos ni la supervisión técnica necesaria, a pesar de que la instalación, que originalmente era un cine, fue objeto de modificaciones y ampliaciones significativas que trastocaron su estructura original, incluyendo la eliminación de una columna clave para la estabilidad del techo y la sobrecarga del mismo, todo lo cual puso en riesgo la seguridad estructural del edificio. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, quienes estaban a cargo de la discoteca, fueron responsabilizados y acusados por el derrumbe.

Charlie Kirk habla en la Universidad de Utah Valley momentos antes de ser baleado. ( Tess Crowley )

Asesinato de Charlie Kirk:

Charlie Kirk, un activista conservador de 31 años y fundador de la organización Turning Point USA, fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre, mientras participaba de un evento organizado por él en la Universidad del Valle de Utah.

El asesinato provocó una gran conmoción y un choque de opiniones respecto a Kirk, un aliado del presidente Donald Trump, quien fue de los primeros en salir en su defensa y lo calificó de “mártir”. De hecho, un sinnúmero de personas fueron objeto de alguna forma de represalia luego de expresar críticas y opiniones en contra del polémico activista conservador.

Poco después del crimen, las autoridades identificaron a Tyler Robinson, un joven de 22 años, como el autor del crimen. Su propio padre facilitó su entrega. Fue acusado de asesinato con agravantes, y podría enfrentar la pena de muerte.

13 de febrero de 2024 - ADELANTO WEB Asesinan a dos niños de 8 y 13 años en Río Grande El ataque a tiros también dejó herida a una menor de 12 años y a otros tres adultos ( Ramón “Tonito” Zayas )

Hermanitos de 8 y 13 años baleados en Río Grande:

Dos hermanitos fueron asesinados por sicarios en una balacera que también dejó otras cuatro personas heridas, ocurrida en la noche del 12 de febrero, en los predios de una residencia en la comunidad Villa Realidad, en Río Grande.

A eso de las 10:45 de la noche, desde un vehículo que pasó por el lugar varios sujetos abrieron fuego indiscriminadamente.

Los cuerpos de Haryeliz Forty Cepeda, de 13 años, y su hermano Samuel Forty, de 8, fueron encontrados en el interior de un vehículo, junto a su hermana de 12 años, también resultó herida por las balas. La madre de los menores estaba visitando a una persona en la residencia tiroteada, y había dejado a los niños en el carro. Tras la balacera abordó el vehículo, que conducía su pareja, y se fueron del lugar, hasta que perdieron el control del volante y cayeron a una zanja. Fue ahí que se percataron que los niños estaban muertos.

Carlos López Rivera fue el alcalde de Dorado por 38 años. ( Carlos Rivera Giusti )

Muere el alcalde de Dorado:

El alcalde de Dorado, Carlos “Carlitos” López Rivera, falleció el 17 de octubre, luego de librar una batalla contra un cáncer de hígado.

López Rivera, quien tenía 67 años, fue alcalde de ese pueblo por 38 años, desde 1987 hasta su muerte, convirtiéndose en el segundo alcalde que por más años seguidos ha dirigido un ayuntamiento en Puerto Rico. Logró ganar consecutivamente 11 elecciones generales.

López Rivera presidió la Asociación de Alcaldes de 1995 a 1997. Aunque era reconocido como figura importante dentro del Partido Popular Democrático (PPD) no ocupó ningún puesto de alto mando dentro de esa organización.

Para la década de 1990 fue protagonista de varios escándalos, incluyendo acusaciones criminales de corrupción pública, violencia de género y alteración a la paz. En 1998, luego que radicaran siete cargos criminales por corrupción pública en su contra, aceptó un acuerdo de culpabilidad en cuatro cargos menos graves de corrupción, y fue sentenciado a restituir $23,000 y a un año de probatoria. Posteriormente no fue objeto de más ninguna acusación criminal.

Se le adjudica haber impulsado el desarrollo de Dorado, atrayendo turismo y el asentamiento de millonarios en esa ciudad, entre otras estrategias.

El exlegislador Aníbal José Torres lo remplazó como alcalde de Dorado.

Eddie Santana Negrón, de 69; Ileana Santana, de 66; su nuera, Camille Santana, de 38; y su nieta, Mila Santana, de cinco años. ( Suministrada )

Tragedia de familia boricua en Texas:

Para la celebración del 4 de julio, la familia de Eddie Santana Junior, su esposa Camille Santana, (de 38 años), la hija de ambos, Mila (5 años), así como los padres de Eddie Junior, Ileana (66 años) y Eddie Santana (69 años) estaban de vacaciones en el área de Kerville, en Texas. Mientras estaban allí, unas torrenciales lluvias azotaron partes de ese, y cuatro de los miembros de la familia, oriunda de Naranjito, fueron arrastrados por la crecida del río Guadalupe, en Kerville. Solo Eddie Junior logró escapar de la embestida de las aguas, aferrándose a un árbol.

El fenómeno atmosférico, que dejó más de 12 pulgadas de lluvia en un breve lapso de tiempo, provocó una gran devastación a través de la región de Texas Hill Country. Más de 130 personas fallecieron.

Tras varios días de búsqueda, poco a poco los cuatro cuerpos de los miembros de la familia Santana fueron localizados.