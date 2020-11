Los principales laboratorios de referencia del País han visto un alza en la demanda de pruebas de COVID-19, al punto de que se está viendo afectada la capacidad de procesar las pruebas en momentos en que Puerto Rico alcanza los 1,032 decesos y cuenta con una tasa de positividad mayor al 5% en 77 de los 78 municipios.

El presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, Alexis Amador, estableció que el problema no es la capacidad de los laboratorios, sino el aumento en la demanda de personas que buscan realizarse las prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimersa) y la prueba molecular.

PUBLICIDAD

“Me han indicado que, aunque ha habido unas fluctuaciones, las cantidades se están quedando muy similares a lo que estaban procesando en los últimos meses. Tienen algunos unos momentos de bajadas, pero el mayor problema es la demanda que está habiendo ahora, más que la capacidad de hacer la cantidad que se hacía”, explicó Amador, quien es licenciado en tecnología médica.

Según Amador, el aumento en la tasa de positividad y el deseo de las personas de conocer si están infectadas, crean un efecto en cadena que trastoca a los laboratorios que procesan las pruebas.

“Es normal porque hay unos picos en Estados Unidos, hay unos picos aquí y hay más actividad. Muchas más veces alguien me va a decir: ‘tuviste contacto con fulano’, más los que ya existían que se iban a hacer las pruebas porque tenían citas médicas, se iban a hacer procedimientos, operaciones, más el que está enfermo de verdad… Ahí la demanda brincó y al brincar, pues obviamente las capacidades se llenan”, expresó el licenciado.

Amador confirmó a Primera Hora que dos de los principales laboratorios de referencia, Laboratorios Toledo e Immuno Reference Lab están atravesando problemas para cumplir con la demanda de pruebas por diversas razones.

“De los laboratorios de referencia, he hablado con dos de ellos y los dos me están diciendo lo mismo: ‘Alexis, lo que pasa es que la capacidad no la estoy pudiendo manejar, son demasiadas (pruebas)’. (Laboratorios) Toledo puede que tenga unas cantidades allí pendientes de procesar que las están trabajando poco a poco. A lo mejor ahora que viene la época festiva, quizás tiene menos tecnólogos listos para procesar. Sí, hablé directamente con Immuno Reference que es otro laboratorio bastante grande en Puerto Rico y me estaba diciendo eso”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Directora de Ventas y Servicios de Immuno Reference Lab, Rosa Ileana Martínez, dijo que ese laboratorio sí está procesando pruebas, pero confirmó que es un hecho que están viendo un aumento en el volumen de la demanda y que ese incremento viene desde hace unas seis semanas.

“Tengo que decir que la demanda es mayor que la oferta en el sentido de que hay mucha más gente queriendo hacerse las pruebas. La crisis es que la gente está histérica porque hay más positividad. En julio pasó lo mismo que está pasando ahora. En agosto logramos bajarlo y desde septiembre llevamos seis semanas luchando con esta situación”, confirmó Martínez.

No obstante, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos asegura que la solución ante el aumento en la demanda es que se continúe aumentando la confianza en la prueba de antígenos.

“Desde la perspectiva del laboratorio, es un momento más retante, todo el mundo está preparándose con las pruebas de antígenos para poder darle a la población esa alternativa y que los médicos puedan tener esa alternativa en la mano”, sostuvo el licenciado Amador.

Primera Hora intentó obtener declaraciones oficiales de Laboratorios Toledo, pero los intentos resultaron infructuosos.