La Universidad Católica de Ponce informó anoche que retirá temporeramente de sus clases al profesor que penalizó a una estudiante luego de que se le fuera la luz en su casa en medio de una clase virtual.

A través de declaraciones escritas la institución universitaria explicó que otros educadores sustituirán al profesor que fue identificado como como Jaime L. Santiago Canet.

“Como parte del protocolo, la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de la PUCPR se comunicó con la estudiante para asegurarle el compromiso institucional de fomentar el respeto, la empatía y la justicia en todo momento. Le expresó también su interés en que este inusual incidente se resuelva y no se repita. Igualmente, el decano del Colegio de Administración de Empresas del recinto de Ponce de la PUCPR se reunió con el profesor implicado, a quien se le notificó que otros profesores estarían cubriendo sus clases en lo que la investigación concluye”, lee el escrito.

PUBLICIDAD

¿Abuso o Libertad de Cátedra? Hay profesores que bajo ese último concepto cometen injusticias y abusos contra los... Posted by Alex Delgado on Wednesday, September 30, 2020

Se informó que el equipo académico de los programas subgraduados y la consejera profesional del Colegio han estado acompañando y apoyando al grupo de estudiantes del curso en cuestión.

La universidad aprovechó en la declaración y aclaró que “tras validar los datos, en ningún momento, el profesor involucrado ha enviado comunicación a la estudiante solicitándole pruebas para que valide su argumento de falla en la conexión eléctrica como se difundió hoy en una plataforma social ajena a la Universidad”.

Yazmin Rosas, la joven estudiante de la Universidad Católica de Ponce cuya situación se volvió viral luego de que su profesor la penalizara porque se le fue la luz en medio de la clase virtual contó que realmente fue lo que pasó.

La joven de 20 años dijo ayer en una entrevista por Instagram al Nalgorazzi que se trataba de la continuación de un trabajo en grupo de la clase de empresarismo que consistía en una presentación oral entre ella y dos compañeras.

“Era un trabajo en grupo que la cual en la primera parte fue un trabajo escrito que ya mis compañeras y yo habíamos entregado el 1 de septiembre y ya él lo había evaluado y todo. Lo que tocaba ayer era solo presentarnos oralmente que no teníamos que entregar ningún trabajo en sí, no era presentar nuestro trabajo que ya habíamos entregado”, explicó la estudiante.

“En total eran 90 segundos para presentarnos las 3 por lo que teníamos 30 segundos cada una”, agregó.

Todo iba bien por el momento hasta que de repente llegó su pesadilla pues en medio de la clase y justo cuando le tocaba presentar se fue la luz en su casa y para colmo tampoco tenía señal en su celular para conectarse a la plataforma Zoom donde toma el curso virtual

PUBLICIDAD

“Tuve la mala suerte, que le puede pasar a cualquiera, que se va la luz para mi casa, en ese momento. Lo que se me ocurre es salir esmandá de mi casa a buscar señal con mi teléfono porque en mi casa una vez se va la luz aquí no hay conexión aquí no hay señal donde yo vivo no hay señal asi que yo tenía que salir de mi casa , salir en mi carro a buscar señal en mi teléfono para poder conectarme a Zoom”, indicó.

Según se puede apreciar en el clip que corre por las redes sociales, cuando la joven logra conectarse nuevamente a la clase desde su celular, el profesor le indicó que ya se le había acabado su turno, a lo que la estudiante les cuestionó y le informó que se le cayó la conexión del Internet porque se le fue la luz.

El educador le respondió que debía haber tenido un “plan b” ante la falta de servicio eléctrico, mientras la joven le intentaba explicar que buscó la manera de conectarse nuevamente a la clase para continuar con su presentación.

"Mi plan b fue salir de mi casa a las millas pa buscar señal para conectarme, relató la alumna ne la entrevista.

“Ya me bajé del ascensor. Se acabó. Punto”, le comentó el profesor mientras la joven, en tono frustrante, seguía intentando explicarle.

“Lo único que yo hice fue suplicarle en ningún momento le falte el respeto yo lo único que le pedía era que por favor, por favor me dejara expresar mi presentación”, manifestó Rosas.