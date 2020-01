Ante la falta del dirección del Departamento de Educación, la comunidad continúa tomando el control de la educación de los niños en el sur.

Según informó ayer la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el gobierno planifica comenzar las clases en la zona para la próxima semana, sin embargo continúan proliferando las escuelas improvisadas por maestros y ciudadanos preocupados por el retraso en la educación de sus hijos. Vázquez, incluso, indicó que se han habilitado espacios en centros de convenciones, hoteles o cualquier otra estructura segura en los municipios afectados por los movimientos telúricos.

En Guánica, al parecer, al equipo docente de la Escuela Superior Aurea Quiles no les ha llegado ninguna comunicación con instrucciones de cómo funcionarán las escuelas en la zona. Así lo expresó un grupo de líderes de fundaciones y la directora de la escuela, María de los Ángeles Ortiz Rodríguez, a quienes les preocupa que los estudiantes no hayan empezado las clases, aún cuando hay estudiantes que son candidatos a graduación.

Para el viernes, 31 de enero, han convocado a los padres, maestros, trabajores sociales y a los estudiantes a reunirse en el estacionamiento de Iglesia Pentecostal Mi Guánica para delinear alternativas para retomar las clases y ofrecerles un taller por parte del personal de la Escuela de Medicina de Ponce, quienes contribuyeron con las carpas, las mesas y las sillas e improvisar una escuela en el área. A la iniciativa se unió la Fundación Stefano Steenbakkers Betancourt, así como Third Wave Volunteers y la Oficina del Negociado de Relaciones con la Comunidad y varios guaniqueños.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de instrucción del Departamento de Educación respecto a cómo se va a correr esto, ni nos están incluyendo en unas reuniones que aparentemente tiene el Departamento de Educación. A nosotros no nos han dado ningún tipo de información. Yo he estado desde el primer día con la Escuela de Medicina de Ponce y su Fundación, casa por casa, y ellos me están ofrenciendo las carpas, las mesas y sillas”, dijo Ortiz Rodríguez.

Según Ortiz Rodríguez, le ha enviado cartas al secretario de DE, Eligio Hernández Pérez y ha manifestado el interés de la Escuela de Medicina de cooperar para establecer una escuela bajo carpas, pero aun no ha recibido respuestas. Incluso, manifestó que a los docentes los han excluido del proceso.

“Yo llevé esa información a mis superiores para ir por los canales, pero hasta este momento no me han hecho caso. Le envié una carta al secretario de Educación y no me contestó. Yo escuché y vi por televisión que se reunieron el alcalde (Santos “Papichi” Seda) y el secretario y la gobernadora, pero con nosotros, los que vamos a atender los niños y los que han atendido los niños siempre, estamos excluidos del proceso”, dijo con indignación.

“Nosotros estamos afuera ganándonos un sueldo sin hacer absolutamente nada. Nosotros, por los menos yo, soy voluntaria con la Escuela de Medicina, tratando de localizar nuestros estudiantes, llevándole la asistencia médica y sicológica porque nosotros tenemos que rescatar los nenes, tenemos que levantar a este pueblo”, puntualizó.

La reunión en el estacionamiento de la Iglesia Pentecostal Mi Guánica Pueblo se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía.