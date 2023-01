Al iniciar la 39 Caravana Nacional de los Reyes Magos de Juana Díaz, los niños y niñas contarán desde hoy con una herramienta digital para poder escribirle una carta a los Reyes Magos.

Se trata de una página de Internet en la que los pequeños y las pequeñas podrán pedirle a Gaspar, Melchor y Baltazar los regalos que desean recibir este próximo viernes, 6 de enero, día en el que se celebra la festividad de la Epifanía.

“Sabemos que hoy día muchos de nuestros niños y niñas utilizan dispositivos digitales por lo que podrán acceder a cartitasalosreyesmagos.com y escribirle a los Reyes Magos los regalos que desean recibir”, expresó mediante declaraciones escritas William John Santiago Vázquez, presidente del Consejo Juanadino Pro Festejos de Reyes, Inc. “Aquellos niños que no sepan escribir ni utilizar estos equipos tecnológicos o no puedan escribir le sugerimos solicitarle a algún adulto cercano para que les ayuden a escribir su cartita a los Reyes Magos”, añadió. Explicó que una vez tramiten el envío de la carta, los niños y niñas recibirán a vuelta de correo electrónico una respuesta de los Santos Reyes.

“Queremos recordarles a todos esos niños y niñas que nos quieran escribir a través de la mencionada página web que la cartita electrónica no sustituye la cartita tradicional escrita en papel que con tanta ansias los Reyes Magos esperan leer cuando llegan a sus casas. Además, es importante ir a recoger yerba temprano para dejarla en una cajita en el lugar donde quieran recibir los regalos. También les recomendamos colocar un pequeño envase con agua para los camellos. Como último paso es importante que los niños y niñas repasen con sus padres cómo fue su comportamiento durante el último año. Aunque los Reyes Magos observan y saben todo es muy beneficioso para la familia que juntos puedan repasar si hay algo que el niño o la niña deba mejorar durante este año que acaba de comenzar”, recomendó Santiago Vázquez.

El presidente del Consejo exhortó a los padres aprovechar estos días para dialogar con sus hijos e hijas sobre el comportamiento esperado, los privilegios y acciones que tendrán por cumplir o no cumplir durante este 2023. “Nuestra fiesta de Reyes es el tiempo preciso para educar a nuestros niños y niñas sobre nuestros valores, tradiciones y puntos importantes de la relación que queremos tener como miembros de una familia. Fomentemos la sana convivencia en nuestros hogares, que sean los padres y madres modelos de respeto, justicia y caridad para sus hijos, hijas y para la sociedad”, precisó.

De otra parte, Santiago Vázquez informó qué el 5 de enero a las 7:00 de la noche, durante la Fiesta de Reyes se hará entrega del documento oficial que mediante ley designa como Patrimonio Cultural Nacional la Fiesta de Reyes de Juana Díaz. El proyecto fue impulsado por la representantes Estrella Martínez y el representante Domingo Torres y firmado por el gobernador Pedro Pierluisi el 19 de julio de 2022. “Esta designación es importante para nuestra organización y para esta hermosa centenaria tradición”, celebró.

Santiago Vázquez compartió que este año la Fiesta de Reyes se le dedica al fallecido escultor barranquiteño José Arnaldo Meléndez, conocido como Naldo de la Loma. Éste fue el creador de la escultura de los Reyes Magos de la plaza pública de Juana Díaz.