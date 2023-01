Residentes de Rincón pidieron hoy el cierre definitivo del negocio de The Beach House tras señalarlo como responsable por desechar aguas usadas a través de un pozo séptico que se construyó, presuntamente de manera ilegal, en una propiedad del gobierno, lo que estaría provocando una crisis ambiental y salubrista en el municipio.

El portavoz del grupo comunitario Amigos y Amigas de Tres Palmas, Ramón Díaz Zambrana, denunció que la construcción de una trinchera francesa, que lo describió como “un tipo de pozomuro que se hace a la antigua con plástico, gravilla y un tubo perforado”, en una propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) llevó a que la cancha de baloncesto de la playa María, ubicado en el barrio Puntas del municipio, comenzará a empozar aguas usadas desde el pasado mes de octubre.

El líder comunitario dijo que el hallazgo del sistema séptico improvisado, presuntamente conectado al restaurante-hospedería de Kevin Killarney –un bombero retirado de Nueva York- se produjo el pasado jueves, luego de que la organización alquilara una excavadora y detectara la rotura en un tubo que expulsaba desechos desde una pendiente que queda cerca del espacio recreativo. Tras la excavación, este expresó que lo salió de ese terreno fue “una piscina de excremento”.

“Ellos desconectaron (la trinchera), pero el restaurante sigue operando, eso sigue tirando agua, eso sigue drenando”, expresó el planificador ambiental a este medio, quien señaló también que el negocio experimenta irregularidades con la tubería para lavandería, tras este no estar debidamente conectado a una planta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), por lo que sus aguas se combinan con las que expulsa la trinchera bajo controversia.

Ramón Díaz Zambrano, portavoz del grupo comunitario Amigos y Amigas de Tres Palmas. ( Suministrada )

“Es un desmadre lo que tiene el tipo ahí”, apuntaló, al tiempo que destacó que muestras de laboratorio que realizaron miembros de la Fundación Surf Riders de Rincón arrojaron positivo a “heces fecales en cantidades elevadas”.

Primera Hora intentó solicitar una reacción a Killarney, dueño de The Beach House, no obstante, un empleado, que permaneció bajo anonimato, expresó a este medio que “el dueño no está en estos momentos y no va a estar realizando expresiones”.

Por consiguiente, Díaz Zambrana urgió al ayuntamiento del municipio y su alcalde, Carlos López, a implementar su política pública para “revocarle la patente de usos municipal temporeramente en lo que limpia ese ‘mierdero’”.

No obstante, este alegó que el municipio no ha asumido responsabilidad dado que “están dependiendo de lo que haga la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), pero Recursos Naturales no cierra el negocio, que es lo que quiere la comunidad”.

“El norteamericano aceptó que eso es de él, que él lo hizo, que él estaba dispuesto a pagar, a limpiar, que él no sabía que eso era ilegal. Él es de Nueva York, él es retirado de los Bomberos, y si tú haces eso en Nueva York, te meten preso”, destacó, quien levantó la preocupación que se ha detectado aguas sépticas y pestilencia en la playa María, playa Domes, y en el Parque de Los Niños desde septiembre de 2022.

Además, también puntualizó que, ayer, lunes, se detectaron aguas turbias, agua de lavado y pestilencia provenientes del negocio cerca de los cuerpos de agua que rodea El Faro de Rincón, lo que pondría en peligro a la misma reserva natural Tres Palmas “por este crimen ambiental”.

“El desarrollo de este pueblo depende, en gran medida, de la actividad turística y del ‘surfing’. Ya hay querellas presentadas ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y la EPA (siglas en inglés para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)”, indicó durante una conferencia de prensa que realizó en la misma cancha en la que detectaron las aguas turbias.

“Aquí hay incumplimiento al Reglamento para el Control de Inyección Subterránea de la Junta de Calidad Ambiental, también aplica el ‘Clean Water Act’ para la EPA si se demuestra descargas a cuerpos de agua, que lo vamos a demostrar, y el Reglamento de Conjunto de la Junta de Calidad Ambiental de la OGPe”, aseguró.

Jóvenes y adultos asistieron a la conferencia de prensa en la cancha de baloncesto en playa Las Marías para exigir el cierre de The Beach House, negocio señalado por construir pozo séptico ilegal en terrenos del gobierno, provocando el desecho de aguas usadas en distintas partes del municipio. ( Suministrada )

“Lo que se hizo, se hizo mal”

Por otro lado, el alcalde de Rincón, Carlos López, aseguró a Primera Hora que el ayuntamiento trabaja junto a las agencias del gobierno pertinentes para atender las denuncias de los ambientalistas tras el hallazgo en la cancha de la playa María.

En entrevista telefónica, el ejecutivo municipal manifestó que entidades como el DRNA y la JCA están preparando sus respectivos informes y continúan “estudiando lo que se arrojó allí”.

“Lo que se hizo, se hizo mal. Alguien entró a un lugar privado e intervinieron con un terreno que no es suyo. Si hay que emitir multa, que se emita, si tienen que pagar, tienen que pagar, si tienen que limpiar, tienen que limpiar”, acotó López, al expresarse sobre el señalamiento que han realizado contra el empresario de The Beach House.

No obstante, este se defiende ante las críticas de los líderes ambientales de no tomar acción, catalogando las mismas como una “mentira”.

“Nosotros tenemos que ir con toda evidencia, con todos los estudios de rigor, a presentar acusaciones, con ese asunto, estamos trabajando todas las agencias en conjunto”, manifestó.

Incluso el ejecutivo municipal sostuvo que, cada dos días, un camión contratado por el negocio “está llevándose las aguas usadas para descargarlas como dictan las leyes”. Asimismo, indicó que “estamos vigilando” a que la empresa continúe asumiendo su responsabilidad.

“Ellos van a tener que cumplir”, puntualizó, a la vez que urgió a otros negocios a “buscar formas para trabajar bien”.

El DRNA, por su parte, es unas escuetas declaraciones a Primera Hora, aseguró que “agentes del Cuerpo de Vigilantes del DRNA estuvo el jueves pasado en el área”.

“Este caso continúa bajo investigación”, concluyó.