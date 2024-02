El antiguo plantel que albergaba la escuela Luis Muñoz Rivera de Sabana Grande será transformado en un centro municipal para la enseñanza de las bellas artes, dirigido a niños y jóvenes que residen en las comunidades del “Pueblo de los petateros”.

Allí darán clases de música, canto, baile, teatro, artes plásticas y se convertirá en un espacio para que los artesanos provean talleres gratuitos a la ciudadanía y que, además, les permita trabajar en los distintos renglones.

Se trata del Centro de Desarrollo Artístico y Cultural, un proyecto que surgió tras un acuerdo de ocupación y uso entre el ayuntamiento de Sabana Grande y el Departamento de Educación y cuenta con una asignación de $2.5 en fondos CDBG-DR para su desarrollo.

El alcalde Marcos Gilberto Valentín Flores dijo que “esa escuela lleva un promedio de 20 años sin ningún tipo de uso que no fuera almacén y quiero convertirla en un taller de arte con espacio para los trabajos de los artesanos, los programas de teatro, artes plásticas, baile y música”.

“Sabana Grande es un pueblo cuyo potencial está en los artesanos, en los programas de música y de baile que se han mantenido por los pasados años y entiendo que hay que fortalecerlos. Desde que perdimos la única banda escolar del pueblo, una de las obligaciones de todo alcalde es mantener este tipo de proyecto dirigido a niños y jóvenes para que nuestra ciudadanía pueda disfrutar de sus talentos”, reveló.

Actualmente, “este proyecto está en espera del permiso ambiental que esperamos se logre para este verano, entre julio y agosto. Luego entraría a una fase de subasta”, apuntó al mencionar que parte del proyecto contempla la construcción de una pequeña concha acústica en sus instalaciones, 50 estacionamientos y varios kioscos “para que los artesanos puedan vender sus piezas”.

Otro de los proyectos contemplados bajo los fondos CDBG-DR es la restauración de la plaza pública José A. Busigó que ha sido reconstruida en unas seis ocasiones desde la fundación del pueblo en 1813.

“Estamos próximos con un permiso que nos queda a que este año podamos observar la primera fase de la construcción de una nueva plaza, luego de que tenga cerca de 56 años de haber sido reconstruida. Hay que transformarla a una plaza más tecnológica”, asintió.

“Esta plaza no perderá nada de lo que tiene actualmente porque tiene algo dedicado a doña Monserrate Montalvo, que es la patrona de nuestra festividad mayor que es el Festival del petate. No son elementos caros porque no saldrá en $5 millones, sino en aproximadamente $2 millones”, aseguró.

“Hemos observado que el mercado subió los costos de construcción, triplicando lo que tal vez nosotros habíamos presupuestado. Aun así, nuestra plaza se modificó a una construcción sencilla, lo que implica mantener el entorno de la Plaza de la Recordación contiguo con la plaza pública, es unirla. La tarima será demolida para lograr elevar una tarima que le dé espacio para ambos lados”, añadió.

El Coliseo Ángel Mercado Vega y el Gimnasio Víctor Milán completan la serie de reconstrucciones impulsadas por el gobierno municipal, luego de la asignación de $8.9 millones en fondos CDBG-DR por concepto del huracán María que, “incluyen el Centro para el Desarrollo de Artes Municipal y la plaza pública”.

“Parte de los fondos CDBG-DR son para el coliseo, una parte la dará FEMA y otra parte estaba autorizaba por legislación desde que Sila María Calderón era gobernadora (2001 al 2004) y que los tenemos en caja, para un total de $4.2 millones en fondos combinados”, sostuvo.

“No vamos a hacer un mega coliseo, sino que vamos a reconstruir la instalación, facilitándole a nuestra población un lugar para practicar deporte, para hacer multiusos para graduaciones, entre otros usos”, advirtió al mencionar que “el coliseo tiene permiso de construcción” y espera que el permiso ambiental salga” entre mediados de marzo y principios de abril”.

En cuanto al proceso de remodelación al gimnasio Víctor Milán, el alcalde expuso que “Sabana Grande es un pueblo deportista y el gimnasio no tiene un proceso de remodelación desde 1981″.

De otra parte, reseñó la construcción de unas 180 unidades de vivienda, distribuidas en dos proyectos, a fin de aliviar la necesidad existente en el pueblo tras el desastre ocasionado por los ciclones María y Fiona, en 2017 y 2022, respectivamente, así como los terremotos del 2020.

Esto ya que las personas de los municipios aledaños que resultaron más afectados, especialmente por los sismos, “vinieron a vivir a Sabana Grande y es nos dejó con un déficit en unidades de vivienda”.

“Uno de estos proyectos es de, aproximadamente, 90 viviendas con desarrollador privado. Ya en Sabana Grande hay en construcción otras 90 casas en la extensión de Praderas del Río Flores. Se han entregado cerca de 26 unidades”, resumió.