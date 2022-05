El Negociado de las Loterías de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda reiteraron el llamado de alerta al público para que no caiga víctima de modalidades de fraude que prometen adelantar números ganadores de sorteos a cambio de un pago, y recordó que los sorteos se llevan a cabo bajo estrictos protocolos que incluyen un sinnúmero de salvaguardas de vigilancia, revisión y seguridad, que hacen –prácticamente– imposible que se pueda saber por adelantado cuáles números saldrán ganadores.

Recientemente, han surgido anuncios a través de populares redes sociales que promocionan la entrega de números ganadores en futuros sorteos de lotería y otros juegos, como el Pega 3 y Pega 4, o boletos con los números premiados por adelantado, a cambio del pago de una suma de dinero. Según ha trascendido, hay gente que ha mordido ese anzuelo e, incluso, hay personas que han llegado a radicar querellas ante la Policía tras ser víctimas de este fraude, así como de otras modalidades de fraude relacionadas con las loterías, como la de pedir sumas de dinero a cambio de procesar pagos de boletos ganadores.

La secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Lorna Huertas, indicó que la agencia está al tanto de esta situación y desde que tuvieron conocimiento han estado alertando y orientando a la gente “por todos lados”, llevando el mensaje a través de entrevistas con la prensa, en canales de televisión y a través de las páginas oficiales y en redes sociales de ambas loterías, electrónica y tradicional, y del Departamento de Hacienda. De igual forma, antes de cada sorteo, que se llevan a cabo a las 2:00 p.m. y 9:00 p.m. en la sede de la televisora WIPR, los animadores hacen un anuncio para llamar la atención de los jugadores y advertirles que no caigan en ese fraude.

“Conocemos esos esquemas, no porque hayamos recibido ni querellas ni requerimientos de información por parte de las autoridades en Puerto Rico al respecto, sino porque lo vemos y porque nosotros mismos hemos sido parte de recibir solicitudes de seguidores en las páginas nuestras o en las páginas personales de nosotros sobre este tipo de fraude”, aseveró Huertas.

La funcionaria alertó, además, a las personas que pagan por el presunto adelanto de números ganadores, que no solo quien promueve ese fraude está violando la ley, sino también quien busca ese servicio está siendo partícipe del delito.

“Culpa compartida”

“Es importante dejar claro que tanto el fraude, o intento de fraude, lo comete la persona que se está prestando a esto a través de las redes sociales, como aquellas que llaman y quedan timadas por esas personas. Es una culpa compartida”, afirmó, explicando que, al contactar a la persona que promueve el fraude, el participante entra a ser parte de ese acto ilegal de fraude o intento de fraude contra la Lotería al indagar sobre unos números que no han salido todavía, y que nadie podría tener de antemano porque ese sorteo no se ha llevado a cabo.

De acuerdo con información ofrecida por la Policía, en los últimos meses se han radicado al menos tres querellas por estafas de este tipo. En julio pasado, un hombre de Cidra alegó haber sido estafado a través de la red social Instagram por alguien que alegaba ofrecer los números que saldrían ganadores de Pega 3 y Pega 4.

Según el querellante, contactó a esa persona y le envió por ATH Móvil la cantidad de $500, a cambio de los números ganadores. Luego jugó los números que le indicaron, pero dichos números no salieron premiados en ninguno de los sorteos. Se indicó que tanto la Policía como el Banco Popular iniciaron una investigación.

En febrero pasado, un hombre de 25 años, vecino de San Juan, se querelló ante las autoridades alegando haber sido estafado por un sujeto mientras intentaba cobrar un boleto de lotería que había comprado en un colmado y resultado ganador. Indicó que cuando fue a cobrar el premio de $50,000 a un establecimiento en el área de Río Piedras, se acercó un sujeto y le dijo que podía ayudarle a cobrar el boleto ganador. El sujeto se identificó como el “abogado Fernández”, y luego le notificó al querellante que para llevar a cabo las gestiones debía pagarle $500, los cuales el perjudicado envió. Más adelante, el sujeto, que según alegó el querellante mantenía comunicación con él, le pidió que enviara otros $600 adicionales para continuar haciendo las gestiones, que también envió. No obstante, nunca recibió el premio. Tampoco sabe qué ocurrió con el boleto ganador, ni con el presunto abogado. El CIC de San Juan inició una investigación sobre este caso.

Más recientemente, el 9 de marzo pasado, un hombre radicó una querella de fraude en el precinto de Barrio Obrero, en la que alegó haber sido víctima de una estafa a través de la red social WhatsApp, con supuestos números ganadores de la Loto (lotería electrónica). El querellante indicó que alguien, que se identificó solamente como “Martínez” a través de la aplicación electrónica, le prometió los números ganadores de la Loto, no sin antes inducirlo a que le enviara $11,565 mediante una casa de envío de valores. El CIC de San Juan inició una investigación de este caso.

“Todos son casos de personas que han pagado por un servicio por el que no debieron haber pagado de primera intención. No solo por el mero hecho de pagar por un servicio que es muy bueno para ser real, sino porque estás cometiendo un fraude ante la Lotería Electrónica al intentar tener unos números ganadores o adquirir dinero a través de algo que sabemos que no es legal”, comentó la funcionaria, agregando que por esa misma razón las querellas no llegan contra la Lotería Electrónica, sino que, a lo sumo, se quedan en la Policía como querellas de ciudadanos en su carácter privado.

La funcionara comentó que uno de los esquemas “que ellos presentan es supuestamente darte un boleto ya premiado, que ellos aseguran va a estar premiado en ese sorteo”.

Sin embargo, afirmó, “los sorteos de nosotros están debidamente auditados por una firma externa al Departamento de Hacienda, son procesos que están abiertos al público, lo que quiere decir que cualquier persona puede asistir. Es un proceso muy auditado. Ellos auditan el proceso completo, desde el pesaje de los bolos que se utilizan, hasta que finaliza el proceso del sorteo”.

“No hay manera de que el proceso del sorteo, de ambas loterías, se vea afectado por alguna causa externa, es prácticamente imposible. Es importante que el pueblo sepa la seguridad e integridad de esos procesos”, insistió la funcionaria. “Ahí hay personal de seguridad del sorteo, los auditores que están presentes durante el sorteo, está siendo grabado desde que alguien entra al estudio hasta que finaliza el sorteo”.

Añadió que, además de ser fraudulenta la oferta de números ganadores por adelantando, “lo que vemos en las mismas páginas de ellos posiblemente son (boletos) falsos, no son nuestros, no salen ni siquiera de nuestras máquinas, son alterados”.

Por otro lado, subrayó Huertas, “es importante alertar a los jugadores que la Lotería Electrónica nunca va a solicitar dinero a cambio de cambiar premios”.

Recordó que “la ley es clara” y solo están autorizados a trabajar con el pago de premios de los juegos de la lotería aquellos negocios con terminales de la Lotería Electrónica debidamente identificados (actualmente hay unos 1,200 a través de Puerto Rico), las oficinas centrales de la Lotería Electrónica, y los seis centros de cambio que tiene el Negociado, localizados en Mayagüez, Ponce, Arecibo, Humacao, Caguas y Hato Rey.

Huertas recordó también que la ley establece que el pago del premio “es al portador del boleto, o al portador del billete. Lo que implica que la persona que llegue a la Lotería Electrónica, o a cualquiera de los centros de cambios de los comercios (con un terminal autorizado) con un boleto, la ley establece que yo le pago a esa persona”, de manera que la Lotería no interviene con cualquier acuerdo que haya hecho algún individuo en su carácter personal respecto al cobro de un boleto.

Para cobrar un boleto, además, hay que presentar identificación oficial y ofrecer información personal para recibir el premio y cumplir con el pago de impuestos.

“Cualquier duda que tengan, que se comuniquen directamente con la Lotería Electrónica, al 787-250-8150, en horas laborables, o con mensajes a través de las (páginas oficiales en) redes sociales, o a través de la página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov”, indicó Huertas.

La funcionaria recordó que de los recaudos de la Lotería se otorgan fondos a una diversidad de programas y servicios, tales como “la Universidad de Puerto Rico, el programa de becas, el programa de desarrollo de categorías menores del Departamento de Recreación y Deportes, damos a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales al Fondo de Equiparación de los municipios, damos al Comité Olímpico, damos a Olimpiadas Especiales, a las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria, bridamos al deporte, infraestructura, educación. Por eso el eslogan de que ‘cuando juegas a la lotería, ganamos todos’”.`

¿Dónde cobrar premios?

Los premios se pueden cobrar en cualquiera de los Centros de Cambio de la Lotería en toda la Isla, además en las oficinas centrales en la Ave. Chardón #139, en Hato Rey.

También, todas las Colecturías de Rentas Internas pagan premios de las Loterías de Puerto Rico, excepto las de los municipios de Cataño y Florida.

Los premios hasta $200 se pagarán en efectivo, por persona. En exceso de dicha suma será mediante cheque expedido a nombre de la persona que presente el billete para cobrar.

Los billetes con reintegro se pueden cobrar con los vendedores. Toda persona que presente un billete ganador al Oficial Pagador Especial o Pagador Auxiliar deberá mostrar una licencia de conducir u otro documento de identificación con su foto, dirección y número de Seguro Social.

¿Problemas de adicción al juego?

Loterías de Puerto Rico trabaja junto a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) en el Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos. Existe una línea de servicio para asistir a las personas con problemas de juego y sus familiares: 1-800-981-0023. El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de la ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar.