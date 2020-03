El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, respondió en la afirmativa a cuestionamientos de si es inminente la llegada del coronavirus a Puerto Rico y no descartó que entre las medidas que tome el Gobierno se incluya cancelar las clases o eventos multitudinarios como conciertos o hasta salidas al cine.

En declaraciones en Radio Isla (1320 AM), Rodríguez Mercado dijo que el Gobierno ha habilitado un área hospitalaria especial para atender posibles casos, y que no desean exponer a otros hospitales a la enfermedad.

Además de la cercanía de casos en el Caribe, con una persona enfermas en República Dominicana, y tres en San Martín y San Barth, dijo que hay casos confirmados en lugares como Nueva York y Florida.

“Es inminente, antes decíamos que era poco probable porque no había proximidad en las islas vecinas, pero ante estos casos tenemos que subir el nivel de alerta”', afirmó Rodríguez Mercado en la entrevista radial.

“Ya nosotros vamos a tomar medidas un poquito más drásticas que podría ser cancelar eventos muy grandes, personas que estén en los cines, que no haya personas que acudan a esos sitios, de ser necesario, si hay un caso en la isla. Tenemos también una facilidad médica que no podemos decir ahora donde está, donde estaremos canalizando todas las cuarentenas y estaremos atendido a todos esos pacientes, no queremos inutilizar un hospital", indicó el secretario.

Asimismo, se están tomando medidas adicionales respecto a los viajeros. En concreto, mencionó que ya no se podrá llegar en vuelos charters desde República Dominicana a aeropuertos regionales, sino que primero tienen que llegar a Isla Grande o al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, para que los viajeros sean inspeccionados por personal de Salud y el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federal (CDC).

Explicó que en la isla no hay la capacidad para hacer las pruebas para el COVID-19, sino que las muestras se tomarían y se enviarían a Atlanta para análisis.

Rodríguez Mercado recordó que la mortandad con el coronavirus es de 1 a 2%, los síntomas tardan nueve semanas en desaparecer y que el 80% de los casos.

Asimismo, el secretario de Salud dijo que no se recomienda el uso de mascarillas salvo para personas ya enfermas o personal médico.

Rodríguez mercado también hizo un llamado a la calma a la ciudadanía y mannere las prácticas de higiene que podrían evitar enfermedades, como el lavado correcto de manos.

El secretario concluyó reiterando que “de haber un caso, se podrían cancelar eventos mayores, el cine, las escuelas también, hemos hablando con el Departamento de Educación, que si en una región hay una persona enferma podríamos cancelar las clases”.