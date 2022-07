El Departamento de Salud anunció hoy que se comenzará en la isla el proceso de vacunación contra la viruela del mono.

Así lo dio a conocer el secretario de la agencia, Carlos Mellado en conferencia de prensa. Explicó que esta decisión busca mitigar la situación actual del brote en el mundo.

Mellado indicó que la vacuna será administrada a personas con riesgo de contagio del virus tras haber estado en algún contacto con un caso confirmado o probable.

Asimismo reveló que también estará disponible para personas mayores de 18 años que en los pasados 21 días hayan sostenido relaciones sexuales con varias personas, sexo con desconocidos y sexo con personas que hayan presentado lesiones en la piel.

Tan reciente como ayer, Salud informó que los casos de viruela del mono aumentaron a ocho en la isla.

El primer caso en la isla se registró el pasado 29 de junio, mientras que el pasado martes 12 de julio la agencia reportaba el cuarto.

El “monkeypox” o viruela del mono es una enfermedad viral poco común que ha vuelto a resurgir desde mayo. El virus se manifiesta entre el día cinco al 13 luego de la exposición, aunque pudiera extenderse por 21 días. Al momento, a nivel mundial, se han reportado 5,115 casos en 51 países. Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y muscular y erupciones en la piel.

La oficina de Epidemiología de Salud mantiene una línea de notificación inmediata para proveedores de salud 787-404-5361. La viruela del mono es considerada de notificación obligatoria por el Departamento de Salud.

¿Cómo se propaga la viruela del mono?

La viruela del mono es una infección viral, prima cercana de la viruela. Pero causa una enfermedad mucho más leve.

Se transmite a través del contacto cercano, incluido el sexo, besos y masajes: cualquier tipo de contacto del pene, la vagina, el ano, la boca, la garganta o incluso la piel. En este brote, se ha transmitido principalmente por vía sexual.

Los condones y los protectores dentales reducirán, pero no evitarán, toda la transmisión porque solo protegen contra el contagio por piel, y por las mucosas cubiertas por estos dispositivos.

Es importante saber que el virus puede entrar por una abertura en la piel, y penetrar las membranas mucosas de la nariz, la boca, los genitales y el ano.

Los científicos no saben si la viruela del mono se puede transmitir a través del semen o del fluido vaginal.

La viruela del mono se puede transmitir a través de gotitas respiratorias a unos pocos pies, pero no es un modo de transmisión particularmente eficiente. Todavía no se ha documentado transmisión aérea, como con la covid-19.

¿Cuáles son los síntomas comunes?

Los síntomas pueden desarrollarse hasta 21 días después de la exposición y pueden incluir fiebre y escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, sarpullido y dolores de cabeza.

No se sabe si siempre muestra alguno o todos esos síntomas.

¿Cómo se ve la erupción de la viruela del mono?

La erupción generalmente comienza con manchas rojas. Luego se convierten en protuberancias llenas de líquido y después pus que pueden parecer ampollas o granos.

Estas protuberancias luego se abren en llagas y forman costras. Las personas con viruela del mono se deben considerar infecciosas hasta que aparecen las costras y se caen.

Estas llagas son dolorosas. Antes, la erupción se observaba más en las palmas de las manos y las plantas de los pies, pero muchas personas en este brote presentan lesiones externas e internas en la boca, los genitales y el ano.

También dolor rectal o la sensación de necesitar defecar cuando sus intestinos están vacíos.

¿Cómo hacerse la prueba?

Si la persona tiene síntomas de viruela del mono, hay que hacerse una prueba en una clínica de salud sexual. Un profesional médico debe tomar una muestra de cualquier lesión sospechosa para su análisis.

También hay evidencia emergente de que los frotis de garganta pueden detectar la viruela del mono, pero hasta ahora los funcionarios de salud no los recomiendan.

¿Cuáles son otras formas de reducir el riesgo de transmisión de la viruela del mono?

La mejor manera es informarse. Si la persona está preocupada, el enlace de los CDC es el mejor recurso para encontrar una clínica de salud sexual: https://gettested.cdc.gov/.

Hay que abstenerse de tener relaciones sexuales si un miembro de la pareja está infectado. Los CDC también advierten sobre el riesgo de ir a fiestas o lugares en donde la gente usa poca ropa.

¿Existe un tratamiento para la viruela del mono?

No existe un tratamiento seguro y probado específicamente para la viruela del mono. La mayoría de los casos son leves y mejoran sin tratamiento en un par de semanas. Medicamentos como el paracetamol y el ibuprofeno se pueden usar para reducir la fiebre y los dolores musculares. En casos raros, algunos pacientes desarrollarán una enfermedad más grave y pueden requerir un tratamiento más específico.

Los médicos están probando terapias experimentales como cidofovir, brincidofovir, tecovirimat e inmunoglobulina vaccinia. Si se administran temprano en el curso de la infección, las vacunas Jynneos y ACAM2000 también pueden ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad.

¿Qué información errónea circula sobre la viruela del mono?

Abundan las teorías conspirativas. Pero esta infección no es un engaño. Es real.

Esta infección no fue inventada por Bill Gates ni por las farmacéuticas. El virus no salió de un laboratorio de China o Ucrania. Los migrantes que cruzan la frontera con México no traen la viruela del mono a los Estados Unidos