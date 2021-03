El secretario designado de Salud, Carlos Mellado anticipa que para finales de verano podrían haber vacunado a un millón de personas en la isla contra el COVID-19.

En entrevista radial por WKAQ 580, el galeno explicó que si las cosas siguen como van y no hay ningún evento que interrumpa el proceso de vacunación, más la autorización de la vacuna de Johnson & Johnson, esto pudiera ser posible.

“Si esto sigue así, la cantidad de vacunas, no hay retraso, no ocurre absolutamente nada (que interrumpa el proceso), yo entiendo que sí, yo entiendo que vamos a poder llegar a finales de verano y con esta vacuna de Johnson lo importante es que es un solo ’shot’ nada más y eso nos da la capacidad de poder hacer vacunaciones masivas y también que lo que yo siempre he querido que es tener vacunaciones masivas, y por ejemplo, estar hasta las 11 o 12 de la noche para las personas que no puedan ir por la mañana puedan ir por la tarde”, dijo Mellado a preguntas sobre si alcanzarían la cifra de un millón de inoculados para este próximo verano.

PUBLICIDAD

Carlos Mellado - secretario de Salud Carlos Mellado - secretario de Salud Posted by WKAQ 580 on Monday, March 1, 2021

Asimismo, el funcionario indicó que a este momento unas 450 mil personas en Puerto Rico han sido vacunadas.

Mellado elogió el evento VacuTour celebrado este fin de semana donde se estuvo inoculando a personas mayores de 65 años o más en 15 centros simultáneos en diferentes partes de la isla.

Destacó que el plan es ir a todos los municipios y aclaró que esto es un esfuerzo adicional a los centros de vacunación que ya están establecidos incluyendo las farmacias Walgreens, Costco, Sams, Walmart y unas 70 farmacias de la comunidad.

Sobre la vacuna de Johnson & Johnson, Mellado informó que “ya se nos está hablando que nos van a enviar 28 mil vacunas lo que si todavía no tenemos la certeza es de que sean 28 mil vacunas todas las semanas, pero sí sabemos que de esta primera tirada va a haber 18 mil vacunas”.

El secretario de Salud se mostró confiado en que en las próximas semanas la cantidad de vacunas irá en aumento y por ende, así podrán inocular a más personas.