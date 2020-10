El Departamento de Salud cerró la noche del jueves una discoteca clandestina que ubicaba en la avenida Juan Ponce de León, en San Juan, y en la que encontraron entre 50 y 80 personas en su interior en violación a la Orden Ejecutiva que busca minimizar la propagación del COVID-19 en el País.

Se trata de La Escalera y “es básicamente un sótano”, le explicó a Primera Hora el director de la Oficina de Investigaciones de la agencia salubrista, Jesús Hernández.

“Intervenimos en una discoteca clandestina completamente, sin permisos gubernamentales para operar y se estaba dando una actividad con personas sin distanciamiento social, aglomeración de personas, sin utilización de mascarillas y los más preocupante es que en ese negocio en particular encontramos sustancias controladas”, detalló el funcionario.

Hernández no pudo entrar en detalles sobre qué pasará con las personas que fueron sorprendidas en el lugar ya que se encuentra abierta una investigación por la que esperan presentar “unas denuncias y hay un proceso criminal, que son delitos graves”.

“Sí puedo decir, en términos generales, que toda persona que estaba en ese negocio, en cierta manera, es parte de nuestra investigación”, sostuvo.

Asimismo, advirtió a la ciudadanía que lo mismo sucedería de encontrar a otras personas asistiendo a negocios que operen en violación a la Orden Ejecutiva,

“Nosotros no vamos a detenernos en hacer nuestro trabajo en el Departamento de Salud. En esencia, es salvar vidas. Nosotros queremos detener este virus, pero necesitamos cooperación de la ciudadanía y que la gente este consciente que este tipo de actividad está prohibida y que afecta la salud, no solamente de esos comensales que visitan esos negocios, sino que esas personas también tienen una familia, tienen un papá, tienen una mamá, tienen un abuelo y de esos negocios salen con posibles contagios a sus familiares. Eso es una de las cosas que nosotros en el Departamento de Salud vamos a estar muy pendientes y vamos a ser extremadamente diligentes en actuar contra estos negocios”, puntualizó el director de la Oficina de Investigaciones de Salud.

“Los vamos a encontrar”

En el operativo de la noche del jueves los funcionarios gubernamentales también intervinieron con otros cuatro negocios –además de la discoteca clandestina– a los que acudieron por confidencias ciudadanas que denunciaban aglomeración de personas, no utilización de mascarillas, no salvaguardar el distanciamiento social y no tomar la temperatura de los comensales.

Uno de los establecimientos, cuyo nombre no fue precisado, solo recibió una orientación porque se encontraban realizando limpieza luego de la hora establecida de cierre.

“No había una violación porque estaba el negocio cerrado, lo que pasa es que se le olvidó hacerle un ‘lock’ a la puerta. Se les orientó y visualizamos que lo que estaban haciendo era unas reparaciones dentro del negocio, pero aun así nosotros los orientamos y entendíamos que cumplían con los requisitos”, explicó el funcionario.

No obstante, al personarse en los otros establecimientos, Hernández indicó que las violaciones estaban implícitas en “la inspección ocular” que realizaron, mientras operaban pasadas las 10:00 de la noche.

Entre los negocios impactados se encuentran: De boca en boca, en Guaynabo, por el que esperan una verificación de sus licencias; y el negocio Tripleta La Unión, en la avenida Jesús T. Piñero. El nombre del quinto establecimiento tampoco fue provisto.

“Cuatro negocios [incluyendo La Escalera] fueron cerrados. Ellos empiezan ahora un proceso donde se les notifica, esa misma noche ellos saben cuáles son sus violaciones y acceden a las mismas. Ellos firman un documento que se le advierte de lo que sucedió allí y las personas están conscientes que estaban en violación. Como establece la Orden Ejecutiva, tienen multas de hasta $5,000 y se exponen a delitos menos graves”, detalló.

No obstante, estos no son los únicos negocios que la Oficina de Investigaciones de la agencia sanitaria del País tiene en la mirilla.

“Nosotros tenemos varios negocios que estamos observando porque gracias a la ciudadanía tenemos información de otros lugares que están operando al margen de la ley. La gran preocupación, como nos pasó semanas atrás con negocios donde llegamos a la 1:00 de la mañana y están operando, son discotecas o salones de bailes, que está operando después de las 10:00 de la noche y se extienden hasta las 3:00, 4:00 y 5:00 de la mañana. Nosotros tenemos un grupo y un plan de trabajo que vamos a continuar y los vamos a encontrar. Lo vimos hace unas semanas atrás con lugares intervenidos en la Calle Loíza”, avisó.

Es por esto que Hernández fue enfático en reiterar que la ciudadanía puede realizar denuncias a través del correo electrónico: [email protected].

“A la ciudadanía, que siga cooperando con nosotros. Sé que nos envían informaciones, muchas, pero para nosotros es importante. Cualquier tipo de información nos da, de cierta manera, una pista para poder atender estos asuntos. Que siga la ciudadanía cooperando que gracias a la ciudadanía es que nosotros hemos logrado llegar a estos lugares. Estamos aquí para salvar vidas y cuando tengamos que ser punitivos lo vamos a hacer con los negocios inescrupulosos que no siguen las reglas de la Orden Ejecutiva o cualquier otra violación de ley”, sentenció.

Por último, aclaró que, este tipo de intervenciones en los establecimientos son realizadas cuando existen sospechas de violaciones a la Orden Ejecutiva o “alguna violación del Departamento de Salud que tenga bien el secretario de administrar y nos delegue esa posición”.

No obstante, si los funcionarios entran al negocio y perciben otras violaciones –como las sustancias controladas en la discoteca clandestina– también actuarán al respecto.

“Si nosotros como Departamento de Salud tenemos la jurisdicción al respecto vamos a hacer un ‘enforcement’ de esas legislaciones como es el caso de la Ley 4 de Sustancias Controladas. Y si hubiese cualquier otro delito que [compete a] nuestros compañeros interagenciales –Hacienda, Policía estatal o municipal, Bomberos— lo vamos a referir y lo vamos a trabajar en conjunto porque somos un equipo de trabajo todas las agencias interagenciales que estamos dando el 200% para ayudar a la ciudadanía a minimizar este mortal virus”, dijo.