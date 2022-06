En una nueva exhortación a la población en Puerto Rico, el secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López, reiteró la importancia de que las personas elegibles se administren la primera y segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19.

Precisamente, la Agencia, lanza una nueva campaña digital ¿Por qué el refuerzo? para continuar orientando a la población sobre la importancia de seguir con el ritmo de vacunación para salvaguardar la salud de la población en la Isla.

“Es una realidad que continuamos enfrentando un alza de contagios y necesitamos seguir reforzando el tema de la vacunación en todos los grupos de edad, sobre todo el refuerzo contra el COVID-19. Desde marzo, ha habido un incremento en la positividad, las estadísticas reflejan que la mayoría de los casos que llegan a hospital o fallecen no cuentan con la dosis de refuerzo y son personas altamente vulnerables, que presentan condiciones previas. Ahí es donde no debemos bajar la guardia. Tenemos que seguir educando para que las personas tomen la decisión y acudan a los centros de vacunación para redoblar la protección y proteger a aquellos que no pueden vacunarse por situaciones médicas”, indicó el Secretario.

Según datos del Sistema Electrónico de Inmunización de Puerto Rico (PREIS, siglas en inglés) tras siete meses de autorización para la administración de la primera dosis de refuerzo en la Isla el 56.22 por ciento de la población elegible tiene la doble protección. Mientras que, solo el 11.7 por ciento cuenta con el segundo refuerzo. Es importante mencionar que, al momento, son elegibles para la administración del primer refuerzo, toda persona mayor de 5 años. Para el segundo refuerzo todo paciente mayor de 50 años.

El Titular reiteró que, a mayor número de casos, lo esperado es que haya aumento en hospitalizaciones y defunciones. “Los esfuerzos continúan para seguir accediendo a la vacuna. Los datos evaluados por el equipo de epidemiología del DS, estiman que las personas no vacunadas tienen 24 veces mayor riesgo de infección, 14 veces mayor riesgo a morir y 33 veces riesgo por hospitalización en comparación con personas vacunadas con las dosis de refuerzo. El llamado sigue siendo el mismo; vacunación al día. Bajo este escenario, lo importante es que nadie se quede sin vacunar, que todos redoblen su protección con las dosis de refuerzo. Hay que frenar la pandemia”.

Pacientes que tengan problemas de movilidad para llegar a alguno de los proveedores de la vacuna contra el COVID-19 pueden contactar al DS para que personal del Programa de Vacunación mediante la iniciativa “Salud Toca Tu Puerta” lleguen a sus residencias.

Por su parte, la doctora Iris Cardona recordó que en Puerto Rico es la jurisdicción número 3 en los Estados Unidos de mayor cobertura con el primer refuerzo, superado por Vermont y República de Palaos. “En la Isla hoy tenemos aproximadamente 800 mil personas que al momento cualifican para recibir el refuerzo. Mientras que, en el grupo etario de 5 a 11 años, son elegibles 84,057 y sólo 917 se han administrado su dosis de refuerzo”.

Para más información, aclarar dudas sobre las vacunas, localizar el centro de vacunación más cercano, solicitar la vacuna en su residencia o conocer si eres elegible para el primer o segundo refuerzo pueden llamar al 787-522-3985 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde.